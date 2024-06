Álvarez-Buylla se va y echa bronca a colegas

El Conahcyt publicó un comunicado de prensa para decir que el Gran Telescopio Milimétrico (GTM) no se quedará sin fondos en la actual administración, como han afirmado miembros de la comunidad científica del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe). Sin embargo, no explica qué está haciendo para garantizar su financiamiento en los últimos meses del sexenio. También en el texto, el Consejo acusa a los miembros de esta comunidad de “impulsar narrativas alarmistas y lejanas del interés científico”. Era de esperarse que el mensaje no fuera bien recibido por parte de investigadores del Inaoe y del GTM. Nos cuentan que hay mucha molestia y que incluso el tenso ambiente provocó que se cancelara una conferencia donde se iban a presentar premios internacionales que se ganó el GTM por las observaciones de los agujeros negros. Conahcyt alega que quienes administran el GTM no han rendido cuentas, mientras que los del GTM aseguran que ya entregaron los papeles que tenían que entregar, nos explican. Mientras las autoridades se pasan la bolita, al centro están los investigadores que sólo quieren continuar con sus proyectos con herramientas funcionales, ¿es mucho pedir? Parece que sí para la actual administración de Conahcyt, tan sólo recordemos que en abril pasado, la directora, María Elena Álvarez-Buylla, ya no vislumbraba el tema como parte de su agenda y recomendó a los investigadores conversar con el equipo de transición: “Podemos trazar una estrategia para la transición al siguiente gobierno, pero yo no me puedo comprometer de lo que va a suceder cuando yo ya no esté aquí”, dijo a EL UNIVERSAL.

Adiós a una era para los devotos de la música

Nos cuentan que el MixUP Loreto cerrará el 23 de junio y con esto se va también su cabina de música clásica. Es poco decir que hay consternación entre los melómanos y devotos enterados. Al principio se dijo que la tienda sería remodelada y que habría un cierre temporal, pero hace un par de días se informó, en privado, a ciertos compradores asiduos, que el cierre será definitivo. Aún hay tiendas con una o dos líneas de música clásica o que hagan pedidos, pero Loreto tenía cabina para música clásica. Una más de una larga lista de cierres: Estudio Bartok, Margolín, El Rincón del Disco y demás...