Álvarez-Buylla premia a Romero Tellaeche en el SNI

Como una recompensa por su labor de debilitar y desmantelar una de las instituciones académicas críticas de los últimos años, el director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Romero Tellaeche, fue premiado con el máximo grado que otorga el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), ahora es investigador emérito. Romero Tellaeche, quien plagió, persiguió profesores y alumnos, desmanteló la sede del CIDE Aguascalientes y provocó el éxodo de decenas de académicos, fue premiado por la directora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), María Elena Álvarez-Buylla, como investigador emérito, lo que lo coloca en el nivel de los máximos científicos sociales del país. Eso al menos en un papel, porque es sabido que Romero Tellaeche se ha ganado un nombre en la ciencia humanista que impulsó la 4T, y no es precisamente positiva o de reconocimiento. Parece que Álvarez-Buylla quiere proteger a su digno discípulo una vez que el segundo piso de la 4T se instauré, ya que todo apunta a que ella se baja del barco y deja a Romero Tellaeche al frente del CIDE, al menos hasta finales de 2025, según nos cuentan fuentes del Centro. Eso está por verse.

A la carrera, la entrega de los Premios Nacionales de Ciencias

Por fin hay fecha para la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Ciencias 2020, 2021, 2022 y 2023, el máximo galardón a la ciencia en México que, con la excusa de la pandemia, no se anunció y que tras anunciarse no se había entregado hasta ahora. Finalmente, la titular de la SEP, Leticia Ramírez, se dignó a cumplir con esa postergada, por años, ceremonia solemne, que ocurrirá el 17 de julio en el Museo de Antropología, apenas dos meses y medio antes de que concluya esta administración que escatimó los honores a científicos y tecnólogos mexicanos y extranjeros. Tarde y mal, pero las invitaciones electrónicas han comenzado a llegar, por fin, a los correos de los ganadores, y prometen pronto enviar las invitaciones formales “con los detalles y precisiones del caso”. A la ceremonia, claro, no acudirá el Presidente, pero quien sí estará, nos cuentan, será la directora del Conahcyt, María Elena Álvarez Buylla, quien quizás aproveche para felicitar a su maestra, la bióloga Annie Pardo —madre de la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum— quien es una de las premiadas de 2022.

