Transformación y reconfiguración de los aeropuertos, una mirada a la evolución del sector en México

Arturo Bañuelos Caamaño

Los aeropuertos en todo el mundo están actualmente experimentando una de las transformaciones más profundas de las últimas décadas, resultado de diversos factores, entre ellos los cambios sociales en diversas regiones del mundo (muchos de ellos derivados del periodo pandémico), los avances tecnológicos y la era digital, así como las tendencias de consumo y las interacciones comerciales entre países y sus gobiernos.

La economía cada vez más globalizada ha potencializado las transacciones comerciales en todo el mundo, haciendo que las barreras y fronteras entre países cada vez sean más flexibles, al menos en términos comerciales. Esta globalización nos ha convertido en “ciudadanos globales”, quienes por intereses personales y/o profesionales, nos encontramos la mayor parte del tiempo viajando y transitando diversas regiones del mundo. Este es uno de los fenómenos que trae consigo un creciente flujo de pasajeros por todo el mundo, haciendo que el tráfico en algunos aeropuertos se incremente exponencialmente, algunos ya excediendo su capacidad, y muchos otros comenzando a experimentar congestión. De acuerdo con un informe de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), se espera que más de 7 mil millones de pasajeros viajen en avión en 2035, casi el doble de los niveles actuales de 3.8 mil millones. Sus previsiones, publicadas en el informe Pronóstico de pasajeros aéreos para los próximos 20 años, se basan en una tasa compuesta de crecimiento anual del 3.7 % al año, provocado por el auge de crecimiento en Asia, principalmente.

Ante esta nueva realidad, resulta fundamental que el aeropuerto que se tenía previsto para el “futuro cercano” se diseñe y construya ahora. La expectativa planteada por los diversos operadores de aeropuertos es elevar la experiencia de los pasajeros y al mismo tiempo maximizar el potencial de ingresos. La nueva arquitectura en aeropuertos se apoya en la hiperconectividad y la digitalización, el diseño y la flexibilidad de espacios, así como las nuevas tendencias en materiales, ventilación y luz natural. La flexibilidad permite maximizar los metros cuadrados de un aeropuerto para adoptar nuevas medidas de salud y seguridad, tanto visibles como invisibles. El espacio ahora es clave.

En México, de forma paulatina pero sostenida, los aeropuertos están modificando sus espacios. El reto no es menor, se trata de ponerse a la vanguardia mundial y no quedarse estancados ante los cambios en el sector. Hacerlo implica colaborar en la reactivación del sector turístico y de negocios, así como de la atracción de inversión extranjera, fundamentales para el crecimiento económico de México. A través de nuestra experiencia, hemos constatado la transformación de varios de los aeropuertos más importantes de México, como lo son, el Aeropuerto Internacional de Tijuana, el de Cancún, y de San José del Cabo, por citar algunos. En estos proyectos hemos sido testigos y coparticipes de transformaciones que han modificado no solo los espacios físicos habituales en los aeropuertos, sino también la interacción entre las personas al interior de ellos. El mundo está cambiando y lo que eran las primeras infraestructuras aeroportuarias no tienen comparación con la irrupción de la potencial 5a generación de aeropuertos comerciales.

Específicamente, el proyecto de transformación en el Aeropuerto Internacional de Tijuana y de su Nuevo Edificio Procesador (NEP), que inició en el 2018, es una muestra clara de la evolución del sector buscando hacer frente a la creciente demanda de pasajeros. Esta es sin duda una de las obras de aviación más importantes de México en los últimos años. El NEP facilita el tránsito de pasajeros entre México y Estados Unidos y ordena el flujo de personas a través de 52 mostradores de documentación y 2 nuevas puertas de abordaje. Además, con esta obra crecieron de 2 a 7 las líneas de revisión de aduana y se agregaron 6 nuevos módulos de migración, para alcanzar 18 en total. Este proyecto estableció en Tijuana un hub internacional, mediante un puente (Cross Border Xpress-CBX), en el que se presentó un flujo de al menos cuatro millones de personas durante el 2022. Con estas nuevas instalaciones, el Aeropuerto Internacional de Tijuana atrae más operaciones internacionales y posiciona a la ciudad como la de mayor conectividad en el país, con 37 conexiones directas a destinos nacionales.

De igual forma, las adecuaciones que se realizaron en las diferentes terminales del aeropuerto de Cancún, así como las renovaciones del aeropuerto de San José del Cabo, son ejemplos de que México está potenciando sus espacios y renovando su infraestructura en beneficio de los usuarios. Uno de los objetivos de estos proyectos es que sean espacios sustentables y con ello disminuir su impacto ambiental. Para ello, se aprovecharon tecnologías de última generación e innovaciones para entregar instalaciones que cumplan con los más altos estándares de protección al medio ambiente y con ello reducir su huella de carbono.

La magnitud de cada uno de estos proyectos de construcción, ha implicado cambios estructurales y requiere una cuidadosa coordinación, buscando que las operaciones se mantengan mientras está la obra en marcha, eso ha sido todo un reto. Las actividades de gestión a corto y medio plazo garantizarán el buen funcionamiento de las operaciones, manteniendo satisfechos a los pasajeros. Además, grandes proyectos de reconfiguración de espacios en aeropuertos en México están adoptando un esquema de usos mixtos. en los cuales se incluyen amplios espacios comerciales, gastronómicos y de entretenimiento, que permiten a los usuarios tener una experiencia integral antes de tomar un vuelo. Estos espacios, además de reconfigurar al sector, representan ingresos importantes para grandes grupos operadores de aeropuertos, como GAP, ASUR y OMA.

Concluyo señalando que estamos transitando hacia un escenario en el que los aeropuertos en todo el mundo deberán ser sostenibles, con identidad propia, confortables y elegantes, y al mismo tiempo dinámicos e innovadores. Además, deberán contar con espacios que sean muy flexibles para que se puedan adecuar casi de forma instantánea ante cualquier escenario. Esperemos que en un futuro cercano, se incluya a la Ciudad de México y el área metropolitana dentro de estas tendencias en aeropuertos.

