Reactivación económica en México a través del Turismo

Juan Visoso Del Valle - Moisés Jiménes

“No existe nada más difícil e incierto de realizar que dirigir la introducción de un nuevo orden, porque la innovación tiene por enemigos a todos aquellos que han tenido éxito en las condiciones anteriores y por tibios defensores a quienes pudieran tener éxito con las nuevas condiciones” Nicolás Maquiavelo, El príncipe

Antes de la pandemia México ocupaba el 6 lugar en turismo, precedido por orden de importancia de Francia, España, Estados Unidos, China e Italia y recibimos al año más de 100 millones de visitantes, de los cuales 53 millones atraviesan la frontera, 40 millones circulan en México y 7.5 millones son pasajeros en crucero. México cuenta con 3 ejes principales para el desarrollo turístico: Natural, Arqueológico, Sustentable.

La actividad turística de México aportó el 8.7% al Producto Interno Bruto (PIB) del país y generó 2.3 millones de puestos de trabajo, que representan 6.0% del total nacional. 1.4% del PIB lo generan los Pueblos Mágicos (INEGI 2019)

SECTUR plantea que los países que más aportan visitas a territorio nacional son: Estados Unidos, (10,340,463 ) Canadá (1,985,084) Reino Unido (563,099), España, Brasil, Alemania, Francia (400,000 a 450,000 por país).

Francia, España, Estados Unidos, China e Italia que son los países que están por arriba de México tienen problemas para reactivar su turismo, ya que los europeos tienen cerradas las fronteras para los asiáticos y gran parte del turismo tailandés y chino se basa en el mercado europeo por el poder adquisitivo, no así México.

Por lo cual, haciendo una estrategia global, los turistas que vayan a estos países son un mercado activo y mientras están cerradas las fronteras tomen como opción a México, Después de esta pandemia habrá nuevos ganadores y perdedores en materia de turismo y en el nuevo posicionamiento turístico México deberá salir fortalecido, con más convenios, inversiones y rutas aéreas.

De acuerdo al Foro Económico Global destaca que la infraestructura representa el 2° Lugar de requerimiento básico para el desarrollo de una sociedad y que el turismo se ha convertido en la primera alternativa económica para desarrollar un país, ya que, a nivel mundial, el 10% de los puestos de trabajo y del PIB se encontraban en el sector de los viajes y el turismo en 2019. Así mismo 1 de cada 10 personas trabajaba en empleos relacionados con los viajes y el turismo.

Se habla mucho de la trasformación de los destinos y del turista, producto del desarrollo de la tecnología, la creciente conciencia de la sustentabilidad y la nueva normalidad, factores claves para mantenerse como una oferta atractiva. Es por ello que actualmente es impensable no satisfacer la necesidad más básica del turista: Proveerle de información en todas las etapas de planificación del viaje (pre-durante y post) sobre todo en la segunda fase donde la tecnología facilita adquirir información imprevista, y así poder aumentar los destinos y mitigar con distintas situaciones que a veces se presentan. A su vez, el turista tiene una mayor conciencia social y ambiental por lo que busca nuevas experiencias las cuales goza compartiendo principalmente en sus redes sociales.

En este contexto la infraestructura de un destino es un componente esencial, que enmarca gran parte de la experiencia turística. Esto se debe a la variedad de industrias que se entremezclan en el turismo; alojamiento, alimentación, transporte y entretenimiento. Un punto clave es la accesibilidad y mantenimiento de los destinos.

El desarrollo de cualquier ciudad potencialmente turística debe de ser de manera gradual para poder brindarle una experiencia cómoda y placentera tanto al turista como a las personas oriundas del lugar; En México, se ha presentado el caso que los Pueblos Mágicos han crecido a una tasa mensual de 8.7% frente al crecimiento de 3.6% en los otros centros turísticos del país.

Sin la infraestructura suficiente se atraen muchos problemas que hoy en día aquejan dichos centros turísticos, por ejemplo: problemas de agua potable en Los Cabos, gran flujo vial en la Av. Kukulcan en Cancún y exceso de tránsito San Miguel de Allende por mencionar algunos.

Es donde debemos hoy en día fortalecer la infraestructura, los programas municipales y la planeación urbana, sabiendo que hoy en días los destinos turísticos no están al 50% de su capacidad turística.

Poniendo de ejemplo: ¿Cuantos no han visitado un Pueblo Mágico o ciudad turística y se han llevado una grata decepción por el exceso de tránsito antes de entrar al pueblo, la calidad del hospedaje o encontrar tu reserva cancelada por “el cambio de tarifa”, la explotación del destino sin las condiciones necesarias para seguirlo promoviendo y tener más calidad ante dicho desarrollo?

SECTUR necesita poner un eje para que los 121 pueblos mágicos, si bien hoy en día no les otorga algún recurso económico, les apoye y obligue a tener un plan en infraestructura turística para que estos mismos generen el recurso necesario y no se colapsen dichos pueblitos así mismo tengan marcos regulatorios para no crecer sin pies ni cabeza.

Con Base a todo lo anterior debemos de cuidar, mantener y desarrollar la joya turística llamada México. Los ingresos por el petróleo se encuentran por debajo de lo esperado, las remesas y el cambio de política migratoria que enfrentan nuestros connacionales son un factor fuerte en la agenda, por lo cual el Turismo sale fortalecido para poder sacar adelante al país en estos tiempos de pandemia tomando en cuenta los siguientes factores:

-40 millones de turistas circulan en México

-Estados Unidos y Cánada son los países que más aportan turistas y que hoy en día tienen vuelos comerciales a nuestros destinos turísticos.

A estos 2 podemos agregarle lo siguiente:

-Mercado Asiático que va a Europa (Fronteras Cerradas)

-Mercado Europeo que va para Asía (poco atractivo por ser el foco del nuevo virus)

Dichos Mercados cuentan con las alternativas y capacidades aeroportuarias como lo son Tijuana y Cancún.

El detonar la economía a través del turismo se plantea de 2 formas tanto el ámbito público como el privado.

Mediante la inversión de infraestructura de dichos destinos turísticos para que las pequeñas economías que mantienen dichos destinos se consoliden (Mano de obra, Materiales y servicios) y facilidades para poder desarrollar nuevos proyectos hoteleros, carreteros y vivienda.

Debemos de darle la importancia a lo que representa el turismo hoy en día y a esta nueva realidad sanitaria y financiera que se vive hoy en día en el mundo. Tanto los inversionistas privados como el gobierno pueden hacer esta sinergia para empezar a detonar nuevos nichos de dinero.

Las principales potencias económicas están utilizando sus medios internos para poder volver a reactivar las economías y que mejor que a través del turismo. Los datos son claros y podemos volver a reactivar estos mercados tanto internos como externos y ganar nuevos mercados que hoy en día competían contra nuestros destinos turísticos.

Debemos de tener en cuenta que, de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, destaca el Turismo Interno para la recuperación ya que en 2019 se realizaron alrededor de 9.000 millones de viajes de turismo interno en todo el mundo.

En los países de la OCDE, el turismo interno representa el 75% del gasto turístico total, mientras que en la Unión Europea el gasto del turismo interno es 1,8 veces superior al gasto del turismo entrante. A nivel mundial, los mayores mercados turísticos internos en términos de gasto son los Estados Unidos con casi 1 billón de dólares, Alemania con 249.000 millones de dólares, Japón 201.000 millones de dólares, el Reino Unido con 154.000 millones de dólares y México con 139.000 millones de dólares.

Comité de Infraestructura del Turismo CICM