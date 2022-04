Gerencia de Proyectos: ¿La receta para el éxito?

Fabián Alférez Uribe

En muchas ocasiones hemos escuchado que la receta para el éxito no existe, y que buscar obtenerlo será con base en el esfuerzo y compromiso que dediquemos, lo cual, sin duda es completamente cierto, sin embargo, cuando aplicamos esto al desarrollo de proyectos de infraestructura puede ser que el esfuerzo y compromiso no sean suficientes y haya que agregar algunos elementos más.

Durante los días 6 y 7 de abril del presente año se llevó a cabo el Tercer Foro de Gerencia de Proyectos organizado por el comité de Gerencia de Proyectos del CICM, se presentaron once expertos en Gerencia de Proyectos hablando sobre distintos temas tales como: ¿Cómo iniciar y terminar una Gerencia de Proyecto? ¿Cuál es el impacto de la Gerencia de Proyectos?, Lecciones Aprendidas y finalmente Ética y Calidad en la Gerencia de Proyectos.

Si bien en general todas las personas tienen cierta noción de cómo se lleva a cabo un proyecto, cuando notamos todos los matices que pueden encontrarse en los pasos a seguir vamos descubriendo puntos cada vez más detallados que tal vez no habíamos advertido y que al pasar por alto se vuelven problemas que pudimos haber evitado. La receta básica (por así decirlo) de la Gerencia de Proyectos es tomar en cuenta el Inicio, Planeación, Ejecución, Cierre y Mantenimiento; cinco pasos que descritos así no parecen tener mayor ciencia, pero al conjuntarlos con los temas descritos en el Foro comienzan a tener cierta relevancia; es decir, ¿En qué momento considero iniciado un Proyecto? Puede ser desde el momento en que pongo en marcha un plan de acción para resolver un problema o desde el momento en que pensamos la solución a ese problema, o tal vez aún más atrás, desde que planeamos posibles soluciones para evitar problemas a futuro. En mi opinión, podría decirles que todas son correctas, pero algo que debe ser fundamental en todos los casos, es el propósito con el que lo hacemos; recordemos que la Ingeniería Civil está enfocada en la solución de problemas que afecten la calidad de vida de la sociedad, los ingenieros civiles somos proveedores de servicios que demandan alta calidad como pueden ser dar una vivienda digna, que las personas tengan servicios básicos en sus hogares, que tengan la libertad y las condiciones de trasladarse de un punto a otro, etc., entonces teniendo esto en cuenta nosotros podemos decidir nuestro punto de inicio, porque ya tenemos clara la meta final, brindar servicios de calidad a la sociedad.

Dicho lo anterior surge la pregunta: ¿Cómo lograr esos servicios de calidad a la sociedad? Siendo sinceros, es algo que emplea mucho esfuerzo, dedicación y recursos, sobre todo estos últimos que muchas veces están limitados, por lo que debemos de tener un plan de acción que nos pueda dar un alto porcentaje de éxito en nuestro propósito, logrando más con menos. Es justo en este rubro que la Gerencia de Proyectos cobra relevancia ya que nos ayuda a discernir paso a paso cuales son los objetivos que debemos de seguir y superar para lograr una meta. Si bien ya vimos cómo debe ser el inicio, la planeación se vuelve el siguiente punto a tomar en cuenta; ya tenemos el ¿Qué? Y el ¿Por qué?, ahora debemos preguntarnos el ¿Cómo? Para la planeación es fundamental tomar en cuenta todo lo que abarca a nuestro proyecto, su ubicación geográfica, su impacto social y ambiental, estudios sociológicos, etc. Esto nos ayudará a encontrar los potenciales riesgos, verlos con antelación y tener un plan de acción para sus posibles impactos, si bien es cierto que es imposible saberlo todo, es muy factible que entre mejor preparados estemos para los riesgos, menor impacto negativo tendrán, lo que se traducirá en menores pérdidas de tiempo y costo asegurando la calidad. Por fin podemos ejecutar nuestro plan, todo ese tiempo invertido en pensar, analizar y solucionar nos dará una ejecución práctica sin tener que ir improvisando lo que nos causaría retrasos y costos fuera de lo planeado. Podemos tener cierta certeza de que nuestra construcción se llevará a cabo sin sorpresas -o con menor número de sorpresas-, siempre verificando que nuestro plan lleve el curso correcto. Una vez terminada esta fase y habiendo verificado que nuestro proyecto sea funcional, podemos entregar algo útil a la sociedad, pero para que esta infraestructura sea efectiva durante su diseño de vida útil será necesario un mantenimiento constante el cual debemos de tener en cuenta.

Después de todo lo anterior, es lógico que durante el camino tengamos grandes lecciones de aprendizaje y es importante llevar un registro de estas, pues en un proyecto futuro podremos consultarlas, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y finalmente, pero no menos importante, todo esto debe ser integrado por la Ética, el medicamento que cura cualquier enfermedad en un proyecto, entender que de nuestro trabajo depende la calidad de vida de la sociedad. Finalmente considero que el impacto de la aplicación de la Gerencia de Proyectos es importante ya que nos da una infraestructura funcional, planeada y con un propósito firme. Espero que si algún día vuelven a escuchar eso de “No existe una receta para el éxito” puedan responder: “No, pero la Gerencia de Proyectos es lo que más se le acerca”.

Coordinador del Subcomité de Difusión del Comité de Gerencia de Proyectos