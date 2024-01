BIM, ¿el fin de la Gerencia de Proyectos?

Ing. Lourdes Ortega Alfaro

Comité de Gerencia de Proyectos del CICM

A lo largo de nuestra historia hemos tenido que ir evolucionando e integrando nuevas tecnologías a nuestra vida, entendiendo por tecnología el conjunto de técnicas y conocimiento que permiten el desarrollo práctico de ciertas actividades, lo cuál nos ha permitido evolucionar y desarrollar actividades cada vez más complejas.

El sector construcción no ha estado relegado de este desarrollo tecnológico, que, si bien no es equiparable con el de otras áreas, sí hemos tenido grandes avances que nos han permitido desarrollar edificaciones tan altas como el Burj Khalifa de Dubái, o puentes tan impresionantes cómo los situados en China. Así, con el fin de poder continuar y mantenerse en este camino, es necesaria la actualización continua de todos los que nos encontramos en esta área, a fin de poder ofrecer construcciones que cumplan con los estándares requeridos de seguridad, calidad, tiempo y costo para los cuales fuimos contratados.

Hablando específicamente del uso generalizado de herramientas de dibujo, se inició el uso de programas en computadora, tales como AutoCAD, mismo que se volvió indispensable a nivel mundial; que si bien hubo algunas otras, en definitiva, el uso de esta fue obligado dejando a un lado no solo el uso de regletas, plumillas y restiradores sino a los mismos dibujantes que no lograron adaptarse a estos cambios. Actualmente estamos viviendo un reto igual o más importante, ya que se esta iniciando con el uso de herramientas de modelado por computadora, que permite la creación de maquetas virtuales, que pueden desarrollarse al detalle que nosotros deseemos; lo cual supone otro cambio, donde se puede vislumbrar la desaparición de estos programas y de los dibujantes especializados en estos programas, para pasar a herramientas de modelado y la aparición de modeladores.

Además de ello, si hablamos de BIM (Building Information Modeling por sus siglas en inglés), estos modelos no se terminan ahí; al mismo tiempo que contienen información que nos permite desarrollar proyectos sin interferencias, lo cual por sí mismo es una ventaja al reducir los costos por retrabajos; también nos permiten mantener la información actualizada para todos nuestros colaboradores prácticamente en tiempo real, evitando cruces en la comunicación, generar presupuestos, revisar fases de construcción y programación de obra. De esta manera BIM, más que un programa de cómputo, como comúnmente la concebimos, realmente corresponde a una metodología integradora, que permite facilitar la gestión de proyectos de una mejor manera, apoyándose no únicamente de un programa de cómputo, sino de varios que pueden irse interrelacionando, dependiendo de las necesidades de cada uno de nosotros.

Si observamos más detenidamente los puntos que conlleva el uso de BIM podemos ver la correlación entre esta metodología y la Gerencia de Proyectos, lo que supondrá una revolución en

la forma en la cual se gestiona un proyecto en el futuro y que nos llevaría a pensar ¿en un futuro se requiere mantener Gerentes de Proyecto o serán sustituidos por el BIM y por los modeladores?

La respuesta, a riesgo de parecer muy simplista, creo que sería que BIM es el futuro de la Gerencia de Proyectos y más que sustituirlos, su uso deberá ser obligatorio y complementario, ya que facilitará los seguimientos a cada uno de los procesos a desarrollarse dentro de un proyecto. No obstante, será importante la capacitación de cada uno de nosotros a fin de poder conocer las bondades de estos desarrollos tecnológicos, de lo contrarió podremos sufrir el destino de los restiradores, regletas y dibujantes que no lograron adaptarse a estos cambios.

En varias universidades ya se incluye el uso de estas herramientas en los planes de estudio, sin embargo debemos recordar que el conocer y saber utilizar ciertos elementos, no garantiza su uso adecuado; se requerirá la experiencia en el plano profesional para poder realizar la calibración adecuada de todo este nuevo conocimiento, sin embargo actualmente no existen tantos profesionistas que cumplan con las dos características planteadas, por lo que nuevamente se nos presenta la disyuntiva ¿qué se deberá priorizar para el desarrollo adecuado de un proyecto: gerentes con amplia experiencia que probablemente no tengan conocimiento de estas herramientas o gerentes sin tanta experiencia pero que dominen estas herramientas?

La respuesta creo yo sería ambas, ya que requerimos gente a la cabeza que tenga experiencia en los proyectos de las diferentes especialidades, principalmente en el caso de los megaproyectos, y gente que probablemente no tenga la experiencia requerida para tomar decisiones asertivas, pero que pueda dar las herramientas a estos de manera oportuna. De esta manera ambas personalidades se requieren, y en el caso de las cabezas se requerirá un conocimiento por lo menos a nivel conceptual de este tipo de herramientas, a fin de identificar las virtudes y debilidades de estos modelos y poder ayudar a los ingenieros con menor experiencia a la calibración de los mismos.

BIM sin duda es una poderosa herramienta que permitirá gestionar los procesos de manera más ágil y eficiente, sin embargo de ninguna manera sustituirá el conocimiento y la experiencia del Gerente de Proyectos. De esta manera, lejos de poder reemplazar uno al otro, ambos conocimientos son complementarios y compatibles; y la correcta aplicación de ambos repercutirá en el desarrollo de proyecto exitosos.

El mundo ha sido un cambio rápido y constante desde el momento que el hombre llegó a la luna, desde ese momento nos hemos ido adaptando y reinventando, la globalización hace que estos cambios sean cada vez más rápidos y nos tengamos que actualizar constantemente, ya que no únicamente estaremos compitiendo entre gente de nuestra comunidad o nuestro país, tendremos que competir con gente en otros lados del mundo, donde este tipo de metodologías ya se encuentran en uso constante.