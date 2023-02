Algunas experiencias para incluir a la ciudadanía en el proceso de planeación de infraestructura

Carlos Santillán Doherty

Coordinador del Comité de Planeación del Colegio de Ingenieros Civiles de México

El pueblo sabio

A pesar de que en México desde hace años se practican consultas a la población como requisito para la ejecución de proyectos, recientemente se ha criticado el consultar a la ciudadanía para planear la ejecución de proyectos de infraestructura.

Además de llamarlo demagógico, los críticos más burdos cuestionan que no es conveniente preguntarle a la gente, porque "qué va a saber", para eso hay "expertos" que se han formado por años en distintas disciplinas con mucho rigor. Si bien esto es cierto, también es cierto que hay algún sentido de autosuficiencia, por decir lo menos, no conveniente a la larga: quienes desarrollan aplicaciones en el mundo digital, por ejemplo, lanzan con gran agilidad al mercado sus productos -el mínimo producto viable, como le llaman- y luego, precisamente, consultan a la gente para optimizarlo. Desplegando, para ello, una admirable capacidad de captar la experiencia que el cliente -la gente, el pueblo, pues- recibe de su producto digital y exhibiendo gran empatía para calibrar el producto al gusto de la gente, para que le agregue más valor, y con ello no solo gana lo que les cobra, si no que gana hasta su lealtad.

Por otro lado, los críticos a las consultas más sofisticados, hacen ver que si los planes provienen del ejecutivo, en cualesquiera de sus tres niveles y ámbitos, y estos llegaron ahí por voto popular, entonces éstos sintetizan "los deseos y aspiraciones de la gente", materializados en las luego muy notarizadas "promesas de campaña". Así mismo, se tiene un segundo "filtro democrático", dicen, pues el ejecutivo debe someter al congreso, que reúne a los representantes de la gente, los presupuestos que va a ejercer; se entendería que si en ellos hay algo no deseado por los representantes, no lo autorizará, y lo que se autorice responderá a "los deseos y aspiraciones de la gente". Sabemos que esa representatividad deja mucho qué desear.

Pero el diablo está en los detalles. Y por eso en el mundo, y en México, sí es una práctica común la consulta, y un requisito legal. Lastimosamente, sin embargo, en México se le ve más como un requisito legal, que como un modo de ganar conocimiento para enriquecer los planes y proyectos, como sucede con las Lean Start-ups que describí arriba..

A continuación describiré algunas prácticas exitosas en otras latitudes, en cuanto a cómo involucrar a la gente en la planeación y creación de proyectos de infraestructura, con la idea de revalorizar, o más bien, valorar esta actividad, dentro del proceso de planeación y desarrollo de proyectos de infraestructura.

Involucramiento de estudiantes de ingeniería

En la publicación "Involucrar a los estudiantes de ingeniería con las partes interesadas para la planificación de la infraestructura" (Mohamadali Morshedi et al), se expone cómo los proyectos de construcción deben planificarse y ejecutarse de manera que minimicen molestias para la comunidad local. Para ello, es crucial incorporar a la opinión pública, involucrando a la gente en el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, el público generalmente participa indirectamente en la planificación de proyectos de infraestructura a través de informes y reuniones de intercambio de información, que no han demostrado ser muy efectivos.

Este documento presenta los hallazgos de un estudio de caso como una experiencia práctica para estudiantes de ingeniería graduados para involucrar al público en la evaluación de viabilidad de un proyecto de rehabilitación del mundo real. El estudio de caso implica la aplicación de un enfoque de toma de decisiones de criterios múltiples (MCDM) de ponderación aditiva simple (SAW) para la evaluación de varias dimensiones de las alternativas de rehabilitación propuestas. Como parte del marco MCDM, se busca la opinión pública para determinar la importancia relativa de varios criterios para tomar la decisión final. Los pasos y procesos del estudio de caso se resumen en la figura 1 y proponen en forma de marco para involucrar tanto a los estudiantes como a los miembros de la comunidad en la planificación de proyectos de construcción.

El estudio de caso y el marco sirven como un ejercicio introductorio estructurado para sensibilizar a los estudiantes sobre el impacto de la opinión pública en la planificación de proyectos de construcción, y la existencia de métodos que pueden ayudarles a articular procesos participativos. Este ejercicio estructurado es replicable para futuros investigadores. Se espera que la aplicación del enfoque perseguido en este estudio ayude a promover una cultura de compromiso público entre los estudiantes de ingeniería como futuros ingenieros a largo plazo.

La participación ciudadana a través de diferentes fases de proyectos de infraestructura

En la publicación: "La participación ciudadana a través de diferentes fases de proyectos de infraestructura" se presenta una investigación exploratoria con el objetivo de investigar la relación entre la participación ciudadana y su consistencia en proyectos de infraestructura. En la literatura existente se escribe sobre participación ciudadana en relación con proyectos de infraestructura, pero la parte sobre la coherencia a menudo es obviada. Este estudio, por lo tanto, trata de llenar este vacío investigando esta relación. Este estudio incluyó un estudio de caso del 'Anillo de aproximación sur' en la ciudad de Groningen, de Países Bajos. Este es un proyecto de infraestructura a gran escala que es relevante para este estudio, ya que tiene un largo período de tiempo de ejecución y la construcción se lleva a cabo en gran medida justo en frente de las puertas de los ciudadanos.

Esto significa que la participación ciudadana y su correcta implicación requiere técnicas adecuadas y enfoques. Por lo tanto, este estudio implica un método cualitativo donde se realizaron entrevistas con tres expertos empleados bajo la organización del 'Anillo de aproximación sur'. En el documento ofrecen interesantes aproximaciones al campo de la participación ciudadana en proyectos de infraestructura. Técnicas de participación como sesiones plenarias de presentación, visitas por las tardes, reuniones de comités locales, boletines, un sitio web y la apertura de un pabellón, que fue el más valorado. Sin embargo, el nivel de participación ciudadana no fue el mismo en todas las etapas. Hubo una falta de información y compromiso durante la segunda fase. Esto concluye que diferentes técnicas son relevantes para diferentes fases de un proyecto, ya que cada etapa requiere un abordaje específico. Sin embargo, los entrevistados dieron un conjunto de soluciones a los problemas que se enfrentaron durante los años de participación activa, así como en los años en que parecía haber una falta de participación. Aunque se pueden sacar muchas conclusiones fructíferas de esta investigación, se necesita más investigación para descubrir aún más la relación entre participación ciudadana y consistencia entre proyectos de infraestructura.

Referencias

T Siems. "Imparting City: Methods and tools for collaborative planning"

Rijksuniveristeis Groningen. Steenbergen, J. "Citizen participation throughout different phases of infrastructure projects"

Mohamadali Morshedi, et al. "Engaging engineering students with the stakeholders of infrastructure planning"