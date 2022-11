Un cadáver desaparecido en Huixquilucan

Adán tenía 23 años. El 4 de noviembre llegó a trabajar junto con 13 personas más. Los habían contratado para que limpiaran y colocaran malla ciclónica en un terreno ubicado en el poblado de San Bartolomé Coatepec, en Huixquilucan, Estado de México. Adán comenzó con el encargo a las 6:30 de la mañana, pero un par de horas después cayó muerto por un disparo en la nuca.

Ese día, a las 7:15 de la mañana, policías municipales, incluidos elementos de tránsito, aparecieron en el terreno. Entraron sin tener orden judicial y bajo el argumento de que ahí se gestaba una invasión comenzaron a lanzarse sobre los trabajadores.

El 18 de noviembre, el asunto se hizo público en el noticiero del periodista Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula. Junto a la reportera Miriam Moreno, presentaron fotos y videos de lo sucedido. En el material se aprecia que los policías entraron al terreno con armas largas en mano, incluso uno de ellos corta cartucho y luego se escucha una serie de disparos.

Minutos más tarde, Enrique Vargas, exalcalde de Huixquilucan, estaba en la línea telefónica del noticiero. El coordinador de los diputados panistas en el Estado de México y aspirante a candidato a gobernador por la coalición PRI-PAN-PRD, pidió entrar al aire para expresar una serie de comentarios con un marcado interés. “El terreno le pertenece a un fideicomiso desde hace más de cinco años, está en un litigio”. “Nosotros como policía municipal llegamos por un llamado de gente que entró a una propiedad privada”. “No eran trabajadores, era un grupo de choque”. “Negamos rotundamente que haya habido algún aviso de autoridad”. “Se escuchan disparos porque dispararon los supuestos trabajadores, no la policía”.

La reportera le cuestionó sus palabras en primera persona del plural: “¿Usted coordina a la policía municipal o tiene alguna injerencia en las políticas de Huixquilucan?”. Él respondió que cuando hay temas delicados interviene por su papel de diputado. El municipio es gobernado por su esposa, la también panista Romina Contreras.



Después de que Adán cayó muerto el 4 de noviembre en una barranca por un disparo mientras era perseguido por policías, su cuerpo desapareció y nadie supo de él. Uno sus compañeros trabajadores que logró esconderse, declaró haber visto que policías jalaron el cuerpo, amarrado con cuerdas y que lo subieron a un coche. El 6 de noviembre, personal de la Fiscalía del Estado de México hizo una revisión por el lugar. No encontró más que un casquillo y una gorra de la víctima. Para el día 15 de noviembre, cuando las autoridades se enteraron que existía una denuncia en su contra por desaparición forzada, el cuerpo de Adán apareció mágicamente en el terreno que ya habían inspeccionado. En otras palabras, duró 11 días desaparecido. Apenas este jueves 24 de noviembre, sus familiares pudieron reconocerlo, pero no de vista. Las autoridades no les permitieron abrir la caja en la que lo colocaron. Bastó con un análisis de genética y la descripción un tatuaje en su pecho. El alto grado de descomposición tampoco les dio oportunidad de velarlo. Fueron directo al panteón para sepultarlo. El propio Vargas declaró que cuando hay temas delicados, él interviene. Este es un tema muy delicado.

Stent:

Autoridades de nivel federal me revelaron que tienen identificada una red telefónica de intimidación que lleva al palacio municipal de Huixquilucan. Según los análisis, basta con dar el teléfono y nombre del objetivo para que una cascada de llamadas caiga sobre él, a todas horas, todos los días, con personajes que detrás dicen cosas absurdas como: “tengo una llamada perdida de este número”. Aunque ese no es su principal objetivo. La crearon originalmente con fines electorales.