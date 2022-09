El senador hambriento

El que fue su líder nacional hasta hace unos días nunca se cansó de maltratarlo. Una y otra vez le repitió, con directas e indirectas, que si se quería ir del PAN, lo hiciera, que no le importaba porque no representaba una pérdida de mayores dimensiones. Nunca lo consideró un erudito de la política y mucho menos un talento que escasea.



Esta historia es una prueba más de que el mayor enemigo de Marko Cortés se llama Marko Cortés. El dirigente panista ya tenía claro que el senador yucateco Raúl Paz Alonzo iba a cambiar de partido, en buena parte por su indiferencia, sólo que nunca imaginó que a Morena, y mucho menos tomó cartas en el asunto para retenerlo en un momento clave para el país.



“Rulo”, como le dicen los cercanos, primero fue tentado por el Partido Verde Ecologista de México. No lo convencieron. Luego, apareció la dirigencia de Movimiento Ciudadano y tras una serie de ofrecimientos, el senador dio el sí, pero de última hora Mario Delgado metió las manos y robó el fichaje.



¿Qué le ofreció? Sólo el senador Paz Alonzo lo sabe con claridad. Públicamente, ambos aparecieron en un video previo a la discusión de la militarización del país y el líder morenista lo nombró coordinador de enlace con el empresariado. Un hueso bastante flaco. Internamente cuentan que Delgado lo convenció con el ofrecimiento de competir por la candidatura para ser gobernador de Yucatán. Otro hueso bastante flaco.



El nombre de Paz Alonzo tomó relevancia en 2014 cuando apareció en el video de “Ánimo Montana”, la fiesta de Puerto Vallarta en la que legisladores panistas, encabezados por su entonces coordinador Luis Alberto Villarreal, celebraron los frutos del Pacto por México, acompañados de mujeres.



El polémico video le costó dos cosas a Paz Alonzo: la candidatura a la alcaldía de Mérida, que en ese entonces disputaba con el actual gobernador Mauricio Vila, y su matrimonio. Después de la difusión de las imágenes, se separó de Cecilia Patrón, actual diputada federal de Yucatán con el PAN y secretaria general del partido. Ella es una de las cartas más altas en la baraja de Vila rumbo a la sucesión en 2024.



Tras el salto de su expareja, Patrón escribió en Twitter un mensaje que luce más que dirigido: No soy panista de ocasión, soy panista de convicción, la lucha sigue y no nos quiebran. ¿Chocarán en unos años?



Stent: En mayo, Claudia Sheinbaum anunció que demandaría a la empresa noruega DNV, argumentando que el tercer peritaje sobre la Línea 12 del Metro era “tendencioso y falso”. Esos ánimos broncos quedaron en el pasado. El 22 de agosto ambas partes optaron por “una amigable composición y acordaron dar por terminada la relación contractual que las unía”. Esto respondió de manera oficial la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.