El plan de Dante Delgado

Va a estirar la liga lo más que pueda para tratar que su partido, Movimiento Ciudadano, sea el verdadero protagonista de la elección rumbo a 2024. Va a estirar la liga para tratar que su partido sea el que ponga las condiciones y diga cómo, cuándo, dónde y con quién se sienta en la mesa a negociar. Va a estirar la liga tanto como pueda y una vez estirada al máximo, analizará si hay opciones para integrar la alianza opositora que muchos anhelan, aunque a él no le apetezca.

Dante Delgado, líder del partido naranja, tiene un plan, pero ninguna prisa. A partir de enero, Movimiento Ciudadano presentará una estrategia política para el país. Llevan meses trabajando en ella. Estará centrada en fortalecer la presencia naranja en los estados a través de foros que manden una señal clara y potente: MC es la alternativa.

El proceso correrá durante todo el 2023 y a falta de unos meses para la elección federal, Dante anunciará a su candidato o candidata.

Bajo su lógica, no hay necesidad de desgastar al elegido con tanto tramo por andar y menos frente a una bestia política como el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no dudaría en devorarlo.

Dante no tiene prisa. En las mesas con sus cercanos recuerda que seis meses antes de la elección del 2000, el panista Vicente Fox estaba hasta 20 puntos por debajo del priista Francisco Labastida en las encuestas y terminó ganando.

También recuerda que Felipe Calderón era vapuleado por Santiago Creel en todas las encuestas que preguntaban quién debía ser el candidato panista rumbo a 2006. Ahí la diferencia llegó a ser de hasta 40 puntos. Y qué decir del cara a cara contra Andrés Manuel López Obrador al inicio de las campañas, cuando el michoacano era superado por 9 puntos en promedio.

Dante también recuerda a Josefina Vázquez Mota como el ejemplo de un colapso anticipado innecesario. En 2012, la panista llegó sin aire y abandonada por su partido a una elección presidencial contra Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Así que Dante tiene un plan, pero no prisa. La gran incógnita es si a su candidato o candidata le alcanzará el tiempo para hacer un papel digno de competencia y no solamente de presencia que garantice buenos números en el congreso. Su principal apuesta en las encuestas, Luis Donaldo Colosio Riojas, ha dicho repetidamente que a él no le interesa competir en este momento. La liga puede reventar y eso colocaría a Dante Delgado en el anuario de 2024 como el líder del partido que prefirió facilitar la permanencia de Morena que dar su brazo a torcer.

Para unos, la política es de tiempos; para otros, de destiempos.

Stent:

El trabajo crítico hacia el poder debe prevalecer por encima de la intimidación, venga de donde venga. Mi solidaridad para con Ciro Gómez Leyva, su familia y equipo.