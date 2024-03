El centro de operaciones de Amílcar

“The lavishly adorned King Cole Bar takes its inspiration from the famous bar in New York City. Grand windows, high ceilings and large wooden doors create a sense of open space, yet the bar and seating areas are comfortably intimate”.* Así describe la página del Hotel St. Regis a su bar estrella, ubicado en el tercer piso del hotel de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

Desde ahí operaba Amílcar Olán Aparicio, el prestanombres de “El Clan” y amigo íntimo de los hijos del presidente López Obrador, Andy y Bobby López Beltrán. Lo mismo recibía a contratistas y funcionarios, que dinero y amistades. El lugar era cómodo porque al terminar las reuniones o al querer alargarlas solo daba unos cuantos pasos junto a sus invitados e invitadas para llegar a un departamento que tenía a su disposición en las mismas instalaciones. De hecho, varios integrantes del gabinete lo conocen y muy bien.

Quienes estuvieron cerca de Amílcar en las épocas en las que se placeaba libremente, porque todavía sigue impune, conocen una historia que desmenuza su estilo de vida. Cuentan que un día contactó a una persona con el objetivo de conocer a una famosa influencer y actriz. La respuesta fue que ella era difícil de convencer. A cambio y sin titubear, Amílcar puso sobre la mesa un millón de pesos en efectivo y el avión para trasladarla desde donde fuera que estuviera. El atractivo ofrecimiento rindió frutos y la cita se concretó unos cuantos días después en el hotel "Quinta Edén”, de Villahermosa Tabasco, antes llamado “Quinta Real”.

En ese mismo King Cole Bar, del Hotel St. Regis en la Ciudad de México, Amílcar realizaba una práctica que tenía muy bien ensayada para deslumbrar a sus acompañantes. Tomaba su celular, le marcaba a su contador y lo ponía en altavoz para que en ese instante le respondiera una pregunta: “¿cuánta lana tenemos en la caja fuerte”. Las y los testigos narran que el empleado trataba de guardar prudencia en la respuesta y discretamente contestaba que “algo”. Pero el jefe insistía: “¿cuánta lana tenemos en la caja fuerte ahorita?”, hasta que le revelaban el monto a manera de presunción. “Perfecto, mándale 150 mil pesos a esta persona que está conmigo porque se ha portado muy bien y se los merece”.

