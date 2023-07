El caos del agrónomo en Pemex

El primer documento reza:

“David Alejandro Verazaluce Campos de 37 años de edad. F-530446 con categoría de Operario Especialista de Plantas Compresas, refiere que se encontraba en el área de trabajo realizando mediciones cuando sintió la explosión, refiere que le llegó el flamazo y lo que hizo fue cubrirse el rostro con las manos, se trasladó en ambulancia aérea al Hospital General Ciudad del Carmen. Presenta quemaduras de 1er y 2do grado en manos, antebrazos, cara, cuello y orejas”. La misma historia con Daniel Alberto Redondo Maldonado, de 35 años, y con Óscar Zarate Trejo, de 49.

Otros tres trabajadores tuvieron peor suerte. Carlos Alejandro, Mauricio y Juan murieron. Al primero lo identificó su familia y fue trasladado a Tamaulipas. Del segundo no reconocieron el cuerpo y del tercero esposa e hija viajaron desde Tuxpan para verificar la identidad.

Este es el reporte de una nota informativa interna que emitió el Centro de Control y Atención de Emergencias de Petróleos Mexicanos el 7 de julio de 2023, tras una explosión en la plataforma Nohoch Alfa. El texto estaba dirigido a Octavio Romero Oropeza, director general de la empresa del Estado y a otros tres funcionarios.

Tuve acceso a este y otra serie de documentos que registran las fallas en esa zona petrolera de Campeche. Al menos cuatro de ellos califican los eventos del mes actual en escala de grave a muy grave. Eso incluye también el derrame en las cercanías de la plataforma Balam-TA y que todas las autoridades, incluido el presidente López Obrador, han minimizado.

Fuentes al interior de Pemex identifican a un principal responsable: el subdirector de producción región Marina Noreste Ricardo Padilla. El sello de su gestión ha sido la incapacidad de resolver las deficiencias en los campos petroleros y la capacidad para restar importancia a los accidentes y sus consecuencias.

Un ejemplo es el derrame masivo que denunciaron organismos como Greenpeace e instituciones como la UNAM. Ambas partes establecieron que la mancha de crudo duplicaba en tamaño a la ciudad de Guadalajara, algo así como 467 kilómetros cuadrados. Pero el documento de reporte oficial establece una letanía peculiar: “es importante resaltar que las imágenes de radar utilizadas para la detección de petróleo en el mar generan una percepción bidimensional 2D y no de volumen. No corresponde exactamente con una percepción visual directa y eso puede generar una sobrestimación del tamaño de una mancha, por lo tanto el tamaño estimado puede tener una alta incertidumbre si no se correlaciona con la apariencia real del hidrocarburo en el mar”.

Sobre Padilla no solo recaen las acusaciones de ineptitud. También enfrenta denuncias por haber golpeado a su expareja y por darle un empleo de planta dentro de Pemex a su hijo Ricardo Padilla Amezcua.

Esos son los amigos del agrónomo que, junto con él, tienen un caos en Pemex.

Stent:

Los casinos del país están pagando una cuota mensual en cash. Dicen que ese dinero termina en los actos de campaña de la corcholata que jura que ha pagado todo con ahorros de su bolsa.