Así doblaron a Alito

A finales de mayo, una denuncia llegó al correo electrónico de la Fiscalía General de la República. Se podría decir que era anónima porque el nombre del remitente simplemente aparecía como “Fernando Fernando”. Él incluyó un resumen.



En el email, redactado con un lenguaje del más alto nivel jurídico y perfecta ortografía, el denunciante narró que vivió en primera fila una serie de delitos cometidos por Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, cuando gobernó Campeche con el PRI, de 2015 a 2019, lapso en que fue el mandamás ahí.



En menos de 24 horas y con una rapidez asombrosa, la Fiscalía General de la República respondió al correo. Agradeció los detalles en la narración de hechos y confirmó que ya había turnado la denuncia a la Fiscalía de Campeche, por ser de su competencia y tratarse de un tema urgente.



Pero la denuncia no salió de la nada. Fuentes me revelaron que su concepción estuvo orquestada por la misma cabeza que armó un documento de inteligencia del más alto nivel, sin sellos ni logos. Ahí desmenuzó por completo al target.



Son 29 páginas que comienzan con los datos generales del actual dirigente del PRI. Nombre completo, RFC, CURP y fecha de nacimiento.



A media cuartilla aparecen 21 cuentas bancarias presuntamente relacionadas con él: dos en Banco Multiva, una en Banamex, dos en Santander, siete en Banorte, tres en Bancomer y seis más en HSBC. También una decena de domicilios, entre ellos: Bosque de Tabachines y la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México; el Fraccionamiento La Noria, en Campeche; y Campestre La Rosita, en Torreón, Coahuila.



El documento incluye un apartado titulado “coincidencias por teléfono”: En la lista figuran personajes como Manuel Bartlett, actual titular de la CFE, Ana Gabriela Guevara, encargada de la Conade, Horacio Duarte Olivares, actual titular de Aduanas, Ángel Treviño Botti, empresario acerero y Carlos Hugo Castañeda Garay, contralor del Partido del Trabajo. También empresas: Comercializadora Karybek S.A. de C.V; Distribución y Procesamiento de Alimentos S.A. de C.V. y Comercializadora Zarka S.A. de C.V.



Más adelante, operaciones en efectivo del 2004 al 2014: depósitos por 8 millones 345 mil pesos y retiros por 12 millones 364 mil pesos, en total. Cada movimiento especifica cuenta, localidad, sucursal, colonia, fecha de operación y monto. Enseguida destacan compraventas de terrenos y propiedades en los domicilios antes mencionados.



El cierre de la investigación se distingue por un minucioso análisis de vuelos realizados por Alito, su esposa e hijos. Aerolínea, número de vuelo, fecha, origen y destino. No escapó ninguno de sus movimientos en los últimos 18 años.



Stent: El fin de semana corrió una campaña orquestada para posicionar a Marcelo Ebrard rumbo a 2024. A la vista, parecía que la mano de la subsecretaria Martha Delgado estuvo detrás. Pero el crédito es para otra mujer, mucho más cercana al canciller que cada día se involucra más.

}

Twitter: @ClaudioOchoaH