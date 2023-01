Una (maldita) raya más al tigre

Una raya más al tigre. Esta es una expresión que normalmente se utiliza para denotar de forma resignada y usualmente pesimista, un evento negativo que agobia y añade preocupación, pero que, de alguna forma, se puede llegar a asumir con cierto humor.

Un contexto típico en el que se emplea esta expresión puede darse cuando se pide a alguien (o se le coloca en la situación) de tener que soportar una tarea o un peso como lo ha hecho en otras ocasiones. A lo que el dicente, en tono de resignación, expresa: “Qué más da una raya más al tigre”. A modo de pregunta retórica, el sujeto muestra con ironía su resignación ante un hecho negativo cuando está habituado a estos por repetirse con cierta frecuencia.

Esta semana tenía toda la intención de escribir mi columna acerca del inicio del juicio en Nueva York de Genaro García Luna, aquel que fuera el soberbio secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Sin embargo, durante mis lecturas en diferentes medios me topé con una nota que me hizo rabiar y cambiar de opinión: “Se confirma muerte de cuatro jóvenes desaparecidos en Zacatecas”.

La nota indicaba que tres de los cuerpos encontrados en una fosa clandestina en el municipio zacatecano de Tepetongo pertenecían al grupo de los cuatro jóvenes desaparecidos desde el pasado 25 de diciembre. Las víctimas, Daniela Márquez Pichardo de 31 años de edad; su hermana Viviana de 26 y su prima Irma Paola Vargas Montoya de 27 años. Las tres jóvenes eran vecinas de Colotlán, al norte de Jalisco. Sigue pendiente saber si los demás restos hallados son de José Melesio Gutiérrez Farías de 38 años, novio de Daniela, quien vivía en los Estados Unidos. La desaparición ocurrió en el tramo carretero de Tepetongo, Zacatecas, a Huejúcar, Jalisco.

Daniela era diseñadora de interiores. Su novio José, originario de León, Guanajuato, vivía en Hamilton en Ohio, donde se dedicaba a la arquitectura, carrera que cursó en la Universidad de Miami. Viviana estudió Administración de Empresas en la Universidad de Durango, pero se dedicaba al maquillaje profesional. Paola también se dedicaba a la moda. Los cuatro salieron de Colotlán hacia Jerez, Zacatecas. Ahí, Daniela y José acordarían con su familia la fecha de la boda.

Le pregunto amable lector, ¿Encuentra usted algo en la narrativa de estos dos últimos párrafos que pudiese haber provocado un multihomicidio?, ¿qué pudieron haber hecho estas jóvenes para merecer la furia asesina de unos criminales cobardes, malnacidos, esbirros del crimen organizado?, ¿qué debes tener en el corazón para matar a gente buena e inocente solo por el placer de hacerlo?, ¿acaso circular de noche en una carretera mexicana es ya sinónimo de peligro de muerte?

Leo en distintos medios que la carretera federal 23, la cual fue utilizada por José, Daniela, Viviana y Paola, tiene varios reportes de desapariciones en los últimos meses. ¿Qué demonios ha hecho la autoridad correspondiente al respecto?

Asumo (tal vez erróneamente) que un evento como este paralizaría a más de una ciudad, estado, o inclusive, a un país entero, pero no aquí, no en México. Colotlán en Jalisco está de profundo luto, escucharemos palabras vacías de alguna autoridad diciendo que esta aberración no quedará impune, palabras que se las llevará el viento para perderse en la violenta cotidianeidad que nos envuelve día a día.

En tan solo cinco meses más, este será el sexenio en que más personas habrán sido asesinadas en la historia contemporánea de nuestro país, y esto sin sumarle las 39,699 personas desaparecidas y no localizadas (acorde al RNPDNO) que se han acumulado en los últimos cuatro años. Por cierto, Jalisco es la entidad con más casos.

Una maldita raya más es una raya más. El gran problema está cuando nos acostumbramos a alguna situación que no nos gusta o nos incomoda y nos hacemos sensibles ante los fracasos pensando que uno más no nos afectará demasiado.

POSTDATA I – “Con una audiencia maquillada y un acuerdo pactado hoy, mi agresor ha quedado libre”, escribió en su cuenta de Twitter la saxofonista María Elena Ríos Ortiz al conocer que el juez Teódulo Pacheco resolvió cambiar la modalidad de prisión preventiva a prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera, autor intelectual del ataque perpetrado con ácido en contra de la artista. Pregunta obligada: Si María Elena sufriera una nueva agresión, ¿este juez tendría responsabilidad en ello, o no?



*Consultor en seguridad y manejo de crisis

@CarlosSeoaneN