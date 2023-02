“Presidente Biden, es hora de responder”

El miércoles de la semana pasada, 21 fiscales estatales de la Unión Americana firmaron y enviaron una carta al presidente Joe Biden solicitando la designación de los “carteles mexicanos de la droga” como organizaciones terroristas. El siguiente texto es una síntesis de esta misiva.

Las sobredosis de drogas han matado a más de 100,000 estadounidenses durante el último año. El 66% de esas muertes estuvieron relacionadas con opioides sintéticos como el fentanilo. Le pedimos que ejerza el poder que le ha conferido el Congreso para tomar medidas rápidas y decisivas para abatir este flagelo mortal.

La causa de esta plaga es bien conocida. Acorde a la DEA, los cárteles mexicanos (Sinaloa y Jalisco Nueva Generación entre otros), importan materias primas de China y las usan para producir opioides sintéticos mortales a bajo costo, transportándolos ilegalmente a los Estados Unidos. Estas drogas han creado crisis gemelas de salud pública y seguridad nacional de una magnitud sin precedentes.

Los cárteles mexicanos amenazan nuestra seguridad más allá de la venta de estas drogas mortales. Durante la última década, han desarrollado fuerzas armadas para proteger su repudiable comercio, tanto de sus rivales, como del gobierno local. La existencia de tales fuerzas y la incapacidad del gobierno mexicano para controlarlos, representan una amenaza para nuestra seguridad nacional mucho mayor que una empresa típica de narcotráfico.

La DEA ha declarado enfáticamente que el fentanilo es la amenaza de drogas más letal que nuestra nación haya enfrentado jamás. El Washington Post informó recientemente que un estimado de 196 estadounidenses mueren cada día a causa de esta droga. Esto es el equivalente a un Boeing 757-200 completamente cargado que se estrella y mata a todos a bordo.

Los cárteles mexicanos están llevando a cabo una guerra química contra nuestros ciudadanos afectando a todas las comunidades, pueblos y ciudades de nuestra nación. Es por eso por lo que pedimos que trate el fentanilo como el peligro que realmente es y lo declare un arma de destrucción masiva.

Los mismos que producen y trafican esta droga, también están asesinando a rivales y funcionarios del gobierno, emboscando y matando a estadounidenses en la frontera y participando en una insurgencia armada contra el gobierno mexicano. Esta peligrosa actividad terrorista que ocurre en nuestra frontera no disminuirá a menos que intensifiquemos nuestra respuesta.

Debido a la grave amenaza que representan estos cárteles para nuestra nación, solicitamos que el Cártel de Sinaloa, el CJNG y otros en situaciones similares sean designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO por sus siglas en inglés).

Los esfuerzos tradicionales son inadecuados para abordar la amenaza que representan los cárteles mexicanos. Ahora que estos han hecho un uso generalizado de los asesinatos y la insurgencia armada contra el gobierno mexicano, la designación de FTO es la única forma de interrumpir estas tácticas cada vez más violentas y debilitar su empresa criminal.

La intensa violencia de los cárteles va mucho más allá de la mera resistencia a la interferencia con su tráfico de drogas y ahora abarca un esfuerzo general para intimidar a los rivales y expandir su influencia. Esta violencia, que implica necesariamente el uso armas de fuego y explosivos para matar a las fuerzas de seguridad, constituye claramente una actividad terrorista.

El fentanilo y la violencia está costando cientos de miles de vidas estadounidenses cada año. Esta pérdida catastrófica de vidas es inexcusable. Es hora de responder.

Esta no es la primera vez que escribo acerca de este tema, lo he dicho anteriormente y lo reitero, el combate al fentanilo será el punto de inflexión en el combate al narcotráfico. No nos sorprendamos antes acciones nunca antes vistas por parte del país vecino del norte.

POSTDATA – Varios testigos del juicio de García Luna han admitido haber matado o haber mandado matar a mucha gente. Sin embargo, esos delitos confesos de viva voz aparentemente no importan ya en el presente, no les afectan en lo absoluto por ser testigos protegidos.

*Consultor en segidad y manejo de crisis

