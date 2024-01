Predicciones para el 2024

Hoy es el primer día del nuevo año y quiero empezar esta columna deseándoles que estos próximos 12 meses vengan acompañados de mucha salud (sin la cual no hay nada, se los digo por experiencia) y de mucha paz interior (a diferencia de cuando tenía 30 o 40 años, a mis 56 la encuentro de mucho valor).

Y ahora sí, una vez expresados estos buenos y sinceros deseos, vayamos por partes y veamos qué nos espera o, mejor dicho, qué creo que nos espera en México para el 2024 en materia de seguridad. Spoiler alert: no son buenos augurios.

Empezaré diciendo que una predicción es una expresión que anticipa aquello que, supuestamente, va a suceder. Se puede predecir algo a partir de conocimientos científicos, revelaciones de algún tipo, hipótesis o indicios. Es entonces que mis presagios derivan de una mezcla de datos duros, estadísticas y experiencia profesional.

VIOLENCIA – Este 2023 fue el séptimo año al hilo que cerramos con más de 30,000 homicidios dolosos acumulados de enero a diciembre, y aunque los números marcan una modesta tendencia a la baja, hay que ponerla en contexto para poder dimensionar en toda su extensión el grave problema en el que estamos sumergidos desde hace casi dos décadas.

El peor año en materia de asesinatos (de estos últimos siete) fue el 2020, en dónde en promedio, cada 14.3 minutos alguien perdió la vida a manos de otro de forma violenta en nuestro país. En este 2023, el promedio fue cada 17.5 minutos…una mejoría de 3.2 minutos. Como dato de comparación, el promedio durante la presidencia de Vicente Fox fue de un homicidio cada 52 minutos. Este es un mayúsculo pendiente que nadie ha podido resolver desde el 2006.

Predicción: El 2024 se mantendrá como el octavo año con más de 30,000 homicidios anuales y la modesta tendencia a la baja se revertirá derivado de los efectos de las elecciones de junio y los cambios que estas implicarán en las estructuras políticas de control sin importar su geografía.

INSEGURIDAD – Empecé a trabajar en la industria de la seguridad privada a los 19 años y mi especialidad, desde que cumplí los 40, ha sido como consultor en seguridad y manejo de crisis. He viajado indiscriminadamente por tierra y aire por todo el país atendiendo clientes de múltiples sectores (alimentos, automotriz, construcción, farmacéutica, entretenimiento, comercio, tabacaleras, ganadera, química, energía, logística, etc.) y no ha habido una sola organización o compañía, una sola, que me diga que la seguridad en su sector haya mejorado en los años recientes. De hecho, para varios ha empeorado.

La apuesta en la Guardia Nacional fue excesiva y sus resultados han sido paupérrimos y el pensar que las Fuerzas Armadas pueden hacer trabajo de policía por estar uniformados y con un arma en las manos, ha sido un concepto equivocado en el cual hemos desperdiciado mucho tiempo y dinero y que simplemente, no es, ni será la solución.

Predicción: Los distintos órdenes de gobierno presentarán estadísticas tratando de hacer ver bien lo que no lo está. La inseguridad seguirá dando mucho de qué hablar para mal durante todo el 2024, al igual que todo el sexenio venidero. Y para aquellos que nos dedicamos a la seguridad privada (ya sea corporativa, electrónica, traslado de valores, guardias, inteligencia, consultoría, etc.) vamos a mantenernos con mucho trabajo.

CRIMEN ORGANIZADO – Los cárteles mutaron de ser exclusivamente traficantes de drogas ilegales a ser empresas criminales con múltiples actividades ilegales que la rampante impunidad, su poder de fuego y su evidente falta de escrúpulos les permiten llevar a cabo. Desde cobrar derecho de piso a agricultores de aguacate y limón, pasando en convertirse en el monopolio de venta de gasolina en poblados fronterizos, hasta traficar el paso y libertad de los migrantes que buscan llegar a la frontera norte.

El presidente López Obrador dice que todos los cárteles le fueron heredados a su administración (tema sumamente debatible), pero no hemos visto que se haya desmantelado a uno solo de estos grandes productores de violencia en el presente sexenio. Los monstruos del infierno ahí permanecen, creciendo y engordando a expensas de las empresas privadas, de los pequeños gobiernos municipales y por supuesto, de la población.

Predicción: El crimen organizado no va a ceder un ápice del terreno ganado hasta ahora y seguirá en la búsqueda de nuevas formas de explotar a la población indefensa. No vislumbro la destrucción de algún cártel relevante derivado de acciones de gobierno, y sí veo una importante intervención (a sangre y fuego) del crimen organizado en el proceso electoral 2024.

ELECCIONES EN MÉXICO – En junio se llevará a cabo el proceso electoral más grande de nuestra historia e independientemente de los más de 20,000 cargos que estarán en juego, para la presidencia solo hay dos opciones: Claudia Sheinbaum (oficialista) o Xóchitl Gálvez (oposición).

Predicción: Si gana el oficialismo, se mantendrá el modelo actual de seguridad pública que dista de haber dado los resultados esperados, tendremos pan con lo mismo. Si gana la oposición, será reformular lo existente para dar inicio (oootra vez) a un nuevo experimento en materia de seguridad. De hecho, no solo en 2024, sino todo el sexenio venidero seguirá produciendo violencia indiscriminada en grandes porcentajes sin importar quién gane la Presidencia, y así continuaremos mientras no exista una política de Estado para el combate a las organizaciones criminales y a la corrupción.

ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS – Todo indica que será una reedición Joe Biden vs Donald Trump, y aunque al expresidente Trump le falta sortear docenas de obstáculos legales (ganados a pulso), las encuestas en el país vecino del norte indican una carrera parejera cuello con cuello. Esta elección se llevará a cabo cinco meses después de la nuestra y sin importar quién sea electa presidenta en México, lo debe tener en el radar a partir de hoy.

Predicción: Si Joe Biden se reelige, ya tenemos una idea (para bien o para mal) de lo que eso significaría para la seguridad en México, no habrá grandes sorpresas, aunque si mucha más presión por el tema de la migración y el tráfico de fentanilo. Por otro lado, si llegara a ganar Donald Trump, gobernaría desde sus profundos rencores personales, no auguro nada, absolutamente nada bueno para nosotros en materia de seguridad (de hecho, en ninguna otra tampoco) si este sujeto llegara a gobernar por segunda vez los Estados Unidos.

POSTDATA I – El pasado viernes en una fiesta en Cajeme, Sonora, un grupo armado llevó a cabo una balacera dejando un saldo inicial de seis muertos y 26 heridos. Con episodios como este (entre otros tantos… y tantos… y tantos), es verdaderamente difícil llevar a cabo predicciones optimistas en seguridad.

POSTDATA II – De verdad y por el bien de México, espero equivocarme en todas mis predicciones y disculparme con ustedes en diciembre del 2024 por ello.

Consultor en seguridad y manejo de crisis

@CarlosSeoaneN