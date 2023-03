Nuestras calles rojo escarlata

El fiscal general de Guanajuato, Carlos Zamarripa, informó el pasado viernes en conferencia de prensa que fueron asesinadas las seis mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas a inicios de mes en el municipio de Celaya.



El periodista Ricardo Raphael escribió en su columna del sábado 18: “El siete de marzo, seis mujeres acudieron a trabajar a una casa ubicada en el Club de Golf Álamo Country. Después de buscarlas durante diez días encontraron sus restos disueltos en ácido, dentro de una fosa ubicada a 17 kilómetros del último sitio donde fueron vistas”.



Este campo de golf se localiza en uno de los fraccionamientos más caros de la región. Estas jóvenes mujeres no perdieron la vida en un rumbo olvidado en una carretera desierta a medianoche, por lo que evidencias, pistas y testimonios de toda clase deben abundar para que esta tragedia no quede impune.



En muchos otros países este sería un evento que paralizaría ciudades enteras, pero aquí en México, es el maldito pan nuestro de cada día, al cual ya estamos tan acostumbrados que, pareciéramos inertes ante un acto de tal nivel de barbarie.



Y por si alguno de ustedes se pregunta si lo acontecido fue un acto relativamente cotidiano o una nefasta, pero auténtica anomalía, veamos más datos.



Recientemente, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia, publicó su ranking de las ciudades más violentas del mundo 2022. ¿Y quién encabeza este cruento conteo? De acuerdo a este reporte, en la lista de las primeras 10 ciudades más violentas del planeta aparecen nueve mexicanas: Colima, Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Uruapan, Ciudad Juárez y Acapulco (Nueva Orleans complementa la decena).



Pero no dejemos que un solo reporte nos dicte esta terrible sentencia, veamos otras fuentes:



En el portal Statista (1) dedicado exclusivamente a la producción de reportes estadísticos de toda clase, puede uno encontrar también un ranking de las ciudades más peligrosas del mundo en 2022 por tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes y los resultados en el top 10 son los siguientes: Tijuana, Acapulco, Caracas, Ciudad Victoria, Ciudad Juárez, Irapuato, Ciudad Guayana, Natal, Fortaleza y Ciudad del Cabo. Seis de las urbes con mayor cantidad de asesinatos residen en nuestro país acorde a este portal (Celaya ocupa el escaño 32).



Por último, el portal PopulationU (2) reporta como las 10 ciudades más peligrosas a Zamora, Fresnillo, Ciudad Obregón, Zacatecas, Chihuahua, Tijuana, Ciudad Victoria, Ciudad Juárez, Irapuato y Caracas (Celaya se ubica en el lugar 11).



Por cuestiones de espacio, aquí me detengo citando distintas fuentes, pero no importa la base de datos que consultemos, ni la metodología empleada por quien publique los datos, vergonzosamente nos mantenemos como un país plagado de violencia homicida en distintas geografías desde hace más de tres lustros.



Desafortunadamente, las batallas de la mayoría de los distintos órdenes de Gobierno se encuentran con la mira en los comicios federales de 2024 y sus esfuerzos se enfocan en seguir diciendo que absolutamente toda esta violencia es culpa de sus antecesores y de lo que no se hizo en el pasado. El ser autoridad presente aparentemente no acarrea responsabilidad alguna ni rendimiento de cuentas.



Así es que seguiremos exactamente como estamos, ocupando vergonzosos y reprobables lugares dentro del ranking de las ciudades más violentas del mundo mientras nuestras calles se tiñen de rojo escarlata.



POSTDATA – El fentanilo es un opioide utilizado mundialmente en medicina desde hace décadas gracias a sus formidables efectos analgésicos y anestésicos. Se receta contra dolores intensos y para pacientes en etapas avanzadas de cáncer. No es el fentanilo de las farmacéuticas internacionales (autorizado por Cofepris) el que trafican los cárteles, sino el que éstos elaboran mezclando precursores que llegan desde China o India a los puertos mexicanos. El que López Obrador sugiera sustituirlo por otro medicamento para evitar su producción ilegal en nuestro país solo eliminaría una alternativa terapéutica para los galenos y sus pacientes.



Consultor en seguridad y manejo de crisis

@CarlosSeoaneN