No, no lo estamos domando

El sábado de la semana pasada, el presidente López Obrador declaró lo siguiente: “Ya estoy optimista, con realismo, sin echar las campanas al vuelo, sin celebrar, sin triunfalismos, pero ya estoy sintiendo, percibiendo, de que estamos domando el problema de la inseguridad y de la violencia”.



Veamos cómo transcurrió la semana posterior a esta declaración. Acorde al reporte diario de homicidios dolosos generados por un equipo interdisciplinario constituido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Fiscalía General de la República (FGR), los siguientes son los asesinatos acontecidos del domingo 11 de septiembre al viernes 16 de septiembre.



El domingo tuvimos 91 homicidios, el lunes fueron 70 asesinatos, el martes sumaron 74, el miércoles fue la cifra más alta de la semana con 102 homicidios, el jueves del grito fueron 68 y el viernes feriado finalizó con 94 asesinatos. Las cifras de antier se publicarán hoy.



El promedio de estos últimos seis días equivale a 83.1 homicidios dolosos diariamente. Solamente como dato de comparación; el promedio mensual más alto del presente año ha sido de 79.7 asesinatos por día, mientras que el más bajo fue de 66.5. Esta última semana estuvo por arriba del peor mes del presente año… la fría realidad se impone ante el discurso político.



Por otro lado, mientras los gobiernos estatales miran hacia otro lado fingiendo demencia (unos más que otros) ante este infierno, el gobierno federal asigna cada vez mayor presupuesto para las Fuerzas Armadas. Tan solo en 2022 gastarán casi 205,000 millones de pesos, el segundo presupuesto más alto de la administración pública. Cabe mencionar que año tras año desde el 2019 el presupuesto para la Sedena, Semar y Guardia Nacional no ha hecho otra cosa más que crecer.



Sin embargo, ¿qué porcentaje de ese dinero (nuestro dinero) está asignado a nuestra protección y al combate contra el crimen y no a repartir libros o al traslado de vacunas contra el coronavirus? Solo ellos lo saben, pero parecería que los recursos monetarios no son un problema para esas instituciones.



¿Y cuál es el presupuesto para las instancias no militares de seguridad como la FGR, SSPC y Gobernación? Un rubro menos llamativo y que no gana votos en las calles. Este se ha reducido desde el 2019 a la fecha. En aquel año se asignaron 97,700 millones de pesos a estas instituciones, en 2022 se ha reducido a 55,000 millones. Esto indica claramente que nuestro aparato de seguridad federal cojea en los apartados de investigación criminal, impartición de justicia y readaptación social, nada más ni nada menos que tres de los cuatro engranes de cualquier sistema de seguridad pública.



¿Y cuál es la suma de todo esto? El presente gobierno no inició la afamada “guerra contra el narco” en la que el Ejército fue arrojado a las calles para fungir como policía, pero al crecer su presupuesto año tras año y al buscar extender la autorización para la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública hasta el 2028, López Obrador ha hecho esta su guerra decidiendo mantener la misma estrategia que sus antecesores, sin una sola evidencia que indique que el despliegue de soldados, marinos y ahora, policías militares en las calles, se traduzca en una menor incidencia delictiva.



No me malinterpreten, nuestras opciones son pocas y no estoy en contra de la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública ante los niveles de violencia criminal que padecemos. Mi frustración proviene de ver que seguimos esperando que la misma fórmula aplicada durante 16 años, ahora sí dé resultados sin metas específicas que puedan ser medidas o evaluadas.



No podemos medir el éxito del combate al crimen a través de percepciones y sentimientos. Si no hay un método e indicadores claros, entonces el gobierno va a contar la historia que le plazca, pero nosotros no exigimos método alguno, solo queremos presencia armada en las calles y entonces no hay forma de comprobar que lo que se está haciendo funcione o dé los resultados esperados.



No, no estamos domando el problema de la inseguridad y menos el de la violencia.



Consultor en seguridad y manejo de crisis

Twitter: @CarlosSeoaneN