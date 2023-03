No, no fue un secuestro

Durante la conferencia mañanera de este martes, el presidente López Obrador tomó una llamada del gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, misma que fue reproducida en vivo en los altavoces del salón en Palacio Nacional.

Villareal informó que los cuatro ciudadanos estadounidenses que habían sido secuestrados en Matamoros ya habían sido localizados. Sin embargo, el saldo distó de ser positivo, ya que dos de ellos habían perdido la vida, uno estaba herido y otro (asumo que la mujer) estaba ileso.

Me llama la atención que todo lo ocurrido alrededor de este violento acto sea descrito como un secuestro, siendo que nada alrededor de la mecánica criminal observada, indica que esto haya sido, precisamente, un secuestro.

La siguiente es la mejor definición de secuestro que les puedo compartir: La captura y retención de una(s) persona(s) en una ubicación desconocida con la intención de obtener una concesión monetaria o política a cambio de su libertad.

Desde el momento de su captura, se puede apreciar (en el video que circula en redes sociales) a un comando armado que arrastra a tres hombres afroamericanos por la calle dejando un rastro de sangre tras de ellos. Estas tres personas son arrojadas como bultos a la parte trasera de una camioneta tipo pickup en donde ya los esperaba su compañera, una mujer de raza negra también.

Pregunta: ¿Qué secuestrador acribillaría a tres de sus cuatro rehenes para posteriormente tratar de negociar su libertad a cambio de un rescate?

El secuestro de cuatro ciudadanos afroamericanos en nuestro país llama la atención de forma desmedida (como ya pudimos verlo), se involucra a un gobierno extranjero (Joe Biden mandó a su embajador a ver a López Obrador), existe una gran presión política sobre nuestras autoridades (y curiosamente, nuestra policía es sumamente efectiva bajo presión), las víctimas no hablan español al igual que sus familias que viven en otro país, pagar un rescate es muy complicado si no se lleva a cabo localmente… en fin, no sé qué fue lo qué pasó, pero esto no fue un secuestro.

Consultor en seguridad y manejo de crisis

@CarlosSeoaneN