Mayo rojo y el futuro de la seguridad

El pasado mes de mayo finalizó con un promedio de 80 homicidios dolosos diarios, siendo el martes 24 el día más violento del presente año con 118 asesinatos y el segundo más cruento del presente sexenio. Estos datos son acorde al reporte que genera la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en conjunto con las fiscalías estatales.



Los 2,472 asesinatos acontecidos, ubican a este mayo rojo como el quinto mes más sangriento de la presente administración. Esta, por sí sola, es una muy mala noticia, pero es todavía una peor noticia el darse cuenta que regresamos a cifras de asesinatos no vistas desde septiembre del año pasado.



¿Qué propició que mayo se tiñera de rojo?, ¿será que inicia nuevamente un indeseado repunte de homicidios?, ¿o acaso fue el pasado mes una anomalía estadística? La realidad es que no hay respuestas concretas. Si uno revisa el reporte diario de víctimas por delito de homicidio que publica el Gobierno Federal, un día pueden ocurrir 93 asesinatos, al día siguiente 57 y al que le sigue 86… la gráfica parece un electrocardiograma con arritmias que no marca tendencia alguna, ni descendente ni ascendente. Pero eso sí, todos los meses desde diciembre del 2018 (salvo febrero de 2022) a la fecha, se reportan más de 2,000 asesinatos mensuales.



Ante este panorama que se aferra y marca nuestra realidad después de 42 meses de que López Obrador llegó al poder, uno esperaría ver respuestas de carácter local ante la embestida criminal, después de todo, no todo puede ni debe depender del Gobierno Federal.



Y es entonces que llegan las elecciones de ayer domingo en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas para renovar las seis gubernaturas. Cualquiera asumiría que los candidatos(as) al puesto deberían tener un plan de seguridad pública en caso de ganar la elección, ¿correcto? Veamos sí así fue.



El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) llevó a cabo un estudio denominado “Por un México seguro 2022”. El objetivo de este proyecto es entender qué tanto los candidatos(as) cuentan con propuestas claras para combatir el lavado de dinero, la trata de personas, el tráfico de armas, para prevenir delitos, para fortalecer las policías y mejorar la procuración de justicia y la reinserción social, y por último, qué política de drogas, derechos humanos y de coordinación con los otros niveles de gobierno habrán de implementar



El propósito es proporcionarle a la ciudadanía la información necesaria para que ejerza un voto informado acerca del conocimiento, claridad y factibilidad de las propuestas en materia de seguridad. El ONC invitó a los candidatos(as) a responder a 242 preguntas específicas que tocan dichos temas en las cuales debían asignar niveles de prioridad a sus propuestas. A continuación, los resultados resumidos en dos párrafos.



En total, hubo 27 candidatos(as) a las elecciones a gobernador. De estos, 13 se comprometieron a participar y 14 declinaron sumarse a este ejercicio ciudadano. De los 27, participaron solamente ocho en el estudio, lo que da una tasa de participación de 29.6%. De los ocho candidatos(as) participantes, solo cuatro terminaron todos los cuestionarios.



La entidad con el mayor porcentaje de participación fue Quintana Roo con el 80% de los candidatos(as), seguido de Durango con el 67%, Tamaulipas con el 33% y Oaxaca con el 14%.

Ninguno de Aguascalientes e Hidalgo transparentó su propuesta en materia de seguridad y justicia. La mayoría no presentaron datos confiables sobre el diagnóstico de seguridad de su respectiva entidad federativa. Así las cosas.



Hoy lunes, México despierta con seis nuevos gobiernos estatales y con millones de ciudadanos esperanzados que, ahora sí, este sea el bueno, les vaya mejor y se acabe la inseguridad. No puedo sino sumarme a la buena voluntad de todos y todas. Sin embargo, me deja un mal sabor de boca el ver que es una constante que quien pretender gobernar un estado de nuestro país, lo que le importa es llegar al puesto, ya después verá cómo intenta resolver la inseguridad, total… siempre puede decir que su gobierno no provocó la violencia y que esta fue heredada.



En esta liga pueden descargar el reporte mencionado y profundizar en los datos. https://onc.org.mx/public/rednacionaldeobservatorios/public/onc_site/upl...





Consultor en seguridad y manejo de crisis

Twitter: @CarlosSeoaneN Consultor en seguridad y manejo de crisisTwitter: @CarlosSeoaneN