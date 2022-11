La parca se mantiene a la delantera

Cuenta la leyenda del xoloitzcuintle que esta raza de perros ha sido venerada desde tiempos prehispánicos al ser los guardianes de los espíritus y guiar a las almas de los fallecidos por el largo y difícil camino del Mictlán, la ciudad de los muertos.



Y como la realidad suele rebasar a la ficción, en estas épocas de Halloween y día de muertos, desde Zacatecas se hizo viral una imagen de un perro callejero paseando por la calle con una cabeza humana entre sus mandíbulas. La ironía de la imagen en esta fechas lo deja a uno sin palabras.



Ahora pasemos a Irapuato, Guanajuato. Integrantes del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas “Hasta Encontrarte” dieron parte a las autoridades sobre un predio en donde se observó a un perro salir con una extremidad humana en el hocico (no existe una imagen de este can). Esto conllevó a descubrir una mega fosa clandestina en una finca abandonada localizada al norte de la ciudad, misma que se ha convertido en un grotesco escenario de muerte; 52 bolsas con restos humanos han sido extraídas del lugar durante cuatro días de búsqueda por parte de agentes de la fiscalía general del Estado.



En la mitología antigua mesoamericana, los perros guiaban al muertito a cruzar por un profundo y caudaloso río que atraviesa la tierra de los muertos. Ahora los perros nos guían a los vivos a descubrir a los muertos en hechos que representan el símbolo de la degradación absoluta.



Tal vez alguno(a) de ustedes piense que los eventos descritos son anomalías surrealistas de nuestro México. Así es que veamos en dónde estamos respecto a la exacerbada violencia criminal que ahora, inclusive, alimenta informalmente a los perros callejeros.



El reporte de homicidios publicado diariamente por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, indica que el pasado mes de octubre tuvo un promedio de 80 asesinatos diarios. Así, cerrado el número, sin décimas porcentuales. No se veía a esa cifra desde septiembre del 2021. Los promedios mensuales en el último año, previo a este mes de octubre, han variado sin un patrón específico (ascendente o descendente) de 66.5 hasta 79.7 homicidios dolosos por día.



Octubre nos recuerda (nuevamente) que esta pesadilla no tiene frenos y aparentemente, tampoco tiene fondo. El suelo mexicano es una fosa inmensa, al grado que, los perros en la calle tienen acceso a despojos humanos.



El Sistema Nacional de Seguridad Pública está próximo a cumplir 27 años de haber nacido. Desde entonces, cinco presidentes han estado en el poder (uno lo sigue estando) y todavía no hay un método probado para reducir los homicidios. Las estadísticas de asesinatos con sus respectivas gráficas suben y bajan pausadamente como el oleaje del mar. Cuando el gobierno presume una baja en las cifras, la realidad nos abofetea con la verdad lisa y llana.



Celebramos Halloween y día de muertos en el octubre más sangriento del presente sexenio, y sin lugar a duda, este será el sexenio de la historia moderna con más muertos por violencia. Al paso que vamos, en tan solo siete a ocho meses más, se habrán rebasado los 156,066 homicidios de la administración pasada para cerrar en 2024 con una cifra que rondará los 200,000 asesinatos.



El fenómeno es ya transexenal, las administraciones federales se pasan la estafeta en esta desenfrenada carrera en la cual, desgraciadamente, la parca se mantiene a la delantera.

POSTDATA

Acorde al portal de Oxford Languages, un museo se define como “Institución dedicada a la adquisición, conservación, estudio y exposición de objetos de valor relacionados con la ciencia y el arte o de objetos culturalmente importantes para el desarrollo de los conocimientos humanos”. El alcalde morenista de Badiraguato (pueblo natal del Chapo Guzmán, Caro Quintero, y Félix Gallardo) prevé la construcción de un museo para vanagloriar a estos personajes.

En Colombia, demolieron el casco de la Hacienda Nápoles (casa de Pablo Escobar) para evitar que el sitio se convirtiera en un centro de veneración al narco. En México nos vamos a gastar varios millones de pesos para rendirle homenaje a narcotraficantes asesinos… sin palabras.





Consultor en seguridad y manejo de crisis

Twitter: @CarlosSeoaneN