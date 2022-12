La (no) seguridad del presidente

Durante la década de los 90´s tuve la oportunidad de llevar a cabo múltiples operativos de protección ejecutiva para grandes figuras del mundo de la música. Pasando por artistas hispanos en su mejor momento como Miguel Ríos, Caifanes y Maldita Vecindad hasta máximas figuras internacionales como Bon Jovi, Sting, Guns N´ Roses y Madonna entre muchos otros. El haber trabajado en Organización Lobo durante 14 años me brindó una enorme experiencia en la complicada disciplina de cuidar y proteger a otro ser humano en todo tipo de ambientes, condiciones, geografías y adversidades las 24 horas del día.

Derivado de aquellos años, es que el observar el domingo de la semana antepasada la caminata del presidente sobre la Avenida Paseo de la Reforma hizo se me erizara la piel de ver las graves fallas en la planeación y operación del dispositivo, que, en teoría, debería de protegerlo 360° a su alrededor.

A pesar del operativo de seguridad implementado, durante las cinco horas que duró la caminata, este no logró contener a la multitud que rodeó a López Obrador permanentemente. A cada instante se veían múltiples manos tocando diferentes partes de su cuerpo, inclusive, entre empujones y jaloneos, hubo quien rompió el cerco que lo rodeaba para abrazarlo.

Sé bien que los argumentos de esta marcha serán acerca del amor que gran parte de la población le profesa al presidente, y que, a pesar de la evidente falta de un apropiado resguardo a su persona, nadie querría lastimarlo. Ante ese razonamiento, simplemente responderé que el Beatle John Lennon y la cantante de Tex-Mex Selena fueron baleados por sus propios fanáticos.

Ahora, las celebridades que sufrieron un atentado no solo se limitan al mundo de la música. La siguiente es solamente una pequeña muestra de personajes de primer nivel en la política mundial que sufrieron agresiones durante actos públicos: Ronald Reagan (Estados Unidos,1981), Luis Donaldo Colosio (México,1994), Yitzhak Rabin (Israel,1995), Benazir Bhutto (Pakistan,2007) y Shinzo Abe (Japón,2022). De estos, solamente el expresidente norteamericano sobrevivió.

Por otro lado, es bien sabida la mala condición cardiaca de López Obrador. Ha padecido más de un infarto al corazón en años recientes, y sin embargo, estuvo avanzando entre la multitud durante cinco horas en un recorrido que en condiciones normales se puede llevar a cabo en una hora. El esfuerzo físico requerido por un hombre de su edad para terminar la marcha bajo esas condiciones sometió, sin lugar a duda, a un innecesario elevado nivel de estrés a su músculo cardiaco.

En Estados Unidos, ocho presidentes han perdido la vida ejerciendo el cargo, y un tanto similar sobrevivieron atentados, pero nuestro vecino del norte cuenta con la figura del vicepresidente, nueve de ellos ascendieron a la presidencia ante la muerte o renuncia de su antecesor. No existe vacío de poder alguno, el reemplazo es inmediato, legal y legítimo para toda la nación y el mundo. ¿Cuál es el mensaje? No importa la muerte de la persona per se, importa el cargo que representa y su continuidad es de vital importancia.

En México, desde hace un siglo, no ha habido un presidente que haya perdido la vida en funciones, Venustiano Carranza asesinado en 1920 fue el último. Pero desde 1913, cuando José María Pino Suárez fue ejecutado, no contamos con la figura de vicepresidente, misma que fue suprimida por el Congreso Constituyente de Querétaro en 1917.

¿Se imaginan al presente Congreso de la Unión designando a un(a) presidente sustituto(a) a tan solo 18 meses de la siguiente gran elección en México? ¿Se imaginan la carnicería de políticos impunes o incompetentes con hambre de poder frente al reacomodo de las estructuras de poder ante un escenario cómo este?

La protección a la persona y salud de López Obrador debería de ser la más alta prioridad. Todo lo concerniente a su bienestar y salvaguarda recae en el campo de la seguridad nacional, ya que su ausencia causaría una brutal irrupción en la estabilidad política, social y económica del país. Es una verdadera calamidad que él sea el primero en no entender esto.





Twitter: @CarlosSeoaneN *Consultor en seguridad y manejo de crisis