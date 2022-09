¿Es efectiva la vía militar en seguridad pública?

En fechas recientes hemos leído y escuchado todo tipo de airados argumentos a favor y en contra de la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército. No acaba de cuajar la idea que los militares sean quienes tengan el control total y absoluto de esta agrupación (supuestamente de carácter civil) que nació con la llegada del presente gobierno. También ha habido un álgido debate alrededor de buscar la extensión de la presencia en las calles por parte de las Fuerzas Armadas hasta el año 2028, siendo que el acuerdo era que terminarían en 2024.



El término “militarización de la seguridad” que tanto hemos escuchado en las últimas semanas, acarrea un estigma difícil de digerir.



Para el ciudadano de a pie, este debate puede resultar muy complicado de entender. Finalmente, lo que queremos es ver a personal de seguridad uniformado armado en las calles defendiéndonos y combatiendo a los criminales, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la diferencia si lo hacen policías, soldados, marinos o la Guardia Nacional adscrita a dónde sea? Espero poder arrojar un poco de luz al respecto.



Dentro del vasto universo de la seguridad, existen seis niveles que conforman toda la maquinaria: (1) Seguridad Jurídica, (2) Seguridad Nacional, (3) Seguridad Interior, (4) Seguridad Pública, (5) Seguridad Social y (6) Seguridad Privada. Todo lo que compete al reciente debate engloba los apartados 2, 3 y 4. Así es que vayamos por partes y establezcamos las diferencias.



En primera instancia, ¿qué es Seguridad Nacional? Es la condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera. Es la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de nuestro país y sus valores constitucionales y debe ser objeto de una Política de Estado.



En segundo término, ¿qué es Seguridad Interior? Es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo mediante el mantenimiento del orden constitucional, el respeto a la ley y la gobernabilidad en todo el territorio nacional. En pocas palabras, es todo aquello relativo a la seguridad que permite la apropiada operación de los tres niveles de gobierno en el país.



Por último, ¿qué es Seguridad Pública? Es una función convergente a cargo de los tres niveles de gobierno que tiene como fin salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar el orden y la paz públicos. Comprende la prevención del delito, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado.



Espero que estas definiciones ayuden a discernir claramente que hay funciones que competen exclusivamente a las Fuerzas Armadas y otras que solo son competencia de la policía. Se necesitan capacidades, atribuciones, facultades, aptitudes, habilidades, talentos, destrezas (e inclusive, disposición) muy diferentes para ser un soldado/marino o un policía. El verlos armados patrullando las calles dista de hacerlos lo mismo.



Entendamos, quienes conforman las Fuerzas Armadas son profesionales con carreras militares sumamente especializadas que no tienen que ver con la prevención, investigación ni persecución del delito. El que tengan la capacidad de defendernos utilizando armas de gran calibre, no los hace eficientes para combatir el crimen, no los hace policías, ya no digamos buenos policías.



Los ejércitos se encargan de enfrentar a aquellos agentes que ponen en riesgo o amenazan al Estado. Las policías se encargan de la seguridad pública, su misión y visión dista de ser similar a la de los militares y viceversa.



El gobierno federal y la mayoría de los gobiernos estatales han renunciado a formar buenas policías (existen honrosas excepciones) pensando que miles de soldados en las calles traerían la anhelada paz de principios de siglo.



¿Es efectiva la vía militar en seguridad pública? La evidencia disponible sugiere que no.



Al tiempo…

POSTDATA

Pongan mucha atención en el futuro de la seguridad pública en Quintana Roo. La nueva gobernadora acaba de nombrar como titular de la SSP a un policía de carrera que seguramente dará muchas cosas buenas de que hablar. Todo un acierto por parte de Mara Lezama.



Consultor en seguridad y manejo de crisis

Twitter: @CarlosSeoaneN