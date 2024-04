Michele Wucker introdujo al mundo empresarial el concepto de “El rinoceronte gris” en 2016. Este fenómeno es descrito como una amenaza muy probable de ocurrir y de gran impacto, pero que a pesar de su potencial destructor, suele ser desatendida o ignorada. Los rinocerontes grises no son sorpresas aleatorias, sino que suelen ocurrir después de una serie de advertencias y evidencia visible.

El término fue acuñado metafóricamente para referirse a un peligro que es obvio, visible y que te va a afectar directamente, tal y como lo sería ver venir corriendo a toda velocidad a un rinoceronte macho de 2.5 toneladas hacia tu vehículo durante un safari con toda la intención de embestirlo.

Las consecuencias de la embestida son más que obvias y en extremo pronosticables para los involucrados, pero, aun así, y de manera inexplicable, la gente sigue tomando fotos y video (o volteando a ver hacia otro lado) al paquidermo hasta que el impacto resulta imposible de evitar.

Esta introducción viene a colación a raíz de lo mortífera que fue la semana pasada. Del sábado 20 al viernes 26 del presente mes (las estadísticas del sábado 27 y domingo 28 se publican hasta hoy) acorde a la SSPC se reportaron 592 homicidios dolosos. Lo que significa que, en promedio, 85 familias han enterrado cada día a un ser querido que fue asesinado(a) durante la última semana.

En este mismo periodo, 156 personas han sido reportadas como desaparecidas y no localizadas (estadística del RNPDNO). Estos 156 seres humanos no necesariamente están muertos por causas de violencia criminal. Tal vez se accidentaron o padecieron una enfermedad súbita o se fugaron de su hogar por causas de violencia doméstica, etc. Pero a sabiendas de la existencia de miles de fosas clandestinas en nuestro país desde hace años… seguramente el promedio de víctimas por día mencionado no es el que debería ser.

El rinoceronte gris de la inseguridad no nos deja de embestir, golpear y pisotear, pero acorde a la clase gobernante vamos bien y mejorando.

Ahora, Wucker indica que existen cuatro categorías de rinocerontes grises:

- Los que atacan: problemas que se presentan súbitamente y que se deben ser abordados lo antes posible, ya que resulta imperativo saber a qué velocidad se desplazan y qué daño podrían llegar a causar.

- Los recurrentes: problemas que ya han ocurrido en el pasado y de los que tenemos una cierta experiencia que nos puede servir para tratar el actual.

- Los meta: los más peligrosos y que se refieren a factores estructurales que impiden tratar adecuadamente los problemas.

- Los no identificados: aquellos que no dejan entrever cuál es realmente el problema.

Si se dan cuenta, nuestro paquidermo gris es una especie de raza híbrida compuesta de, al menos, tres de las categorías anteriormente mencionadas, una especie de súper rinoceronte biónico.

Por favor díganme cuantas veces hemos escuchado a quienes elegimos para que nos gobiernen (ergo, nos rindan cuentas) negando o minimizando la existencia de una amenaza; tratando de salir del paso, en lugar de actuar con decisión; jugando al juego de

culpar a otros mientras tratan de encontrar alguna solución aunque sea temporal; tratando de evitar el estado de pánico cuando el rinoceronte los tiene (nos tiene) en la mira y está a punto de atacar, y es apenas que todos nos damos cuenta que no siempre contamos con las herramientas para actuar adecuada e inteligentemente; y, finalmente, con demasiada frecuencia, después de la embestida y pisoteo, es que hacen (o hacemos) algo para tratar de remediar la situación.

Desafortunadamente, muy pocas cosas han cambiado para bien respecto al crimen organizado y la violencia en nuestro país, y, sin embargo, seguimos esperando que la medicina que no nos ha curado, tenga un efecto milagroso de repente.

Si una estrategia o enfoque no está funcionando, persistir en ello, sin cambios o ajustes, irremediablemente llevará al estancamiento y de ahí al deterioro.

Pero nuestra clase política, empezando por el presidente, no mira hacia el horizonte tratando de divisar los rinocerontes a la distancia. Su mira llega hasta la siguiente elección, dejando que los paquidermos enfurecidos, en el mejor de los casos, embistan a sus sucesores (junto con todos nosotros) en vez de a ellos.

POSTDATA – El jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Felipe de Jesús Gallo, declaró: “México ha sido el campeón en la producción de metanfetaminas y ahora de fentanilo”. Sin embargo, luego de que López Obrador pidiera al funcionario aclarar sus dichos, la FGR se disculpó y respondió que esta expresión se trató de una mala interpretación de los medios de comunicación. La producción y consumo de fentanilo, otro rinoceronte gris que el gobierno federal pretende no ver.

Consultor en seguridad y manejo de crisis

@CarlosSeoaneN