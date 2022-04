El placer de matar

Este tema no tiene que ver con la guerra contra el narco desatada por el expresidente Calderón, ni con la indiferencia del expresidente Peña Nieto ante la brutal escalada de violencia en la segunda mitad de su sexenio, ni con la fallida política de abrazos y no balazos del presidente López Obrador.

Lourdes, de 13 años, desapareció el 30 de enero en Zumpango, Estado de México. Su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío una semana después.

Victoria Guadalupe, de 6 años, fue vista por última vez el pasado 6 de abril en el Fraccionamiento Paseos del Marqués en Querétaro, al salir de su casa rumbo a una papelería que se encontraba muy cerca de su domicilio. Dos días después fue hallada sin vida.

Frida Alondra, de 13 años, salió de su casa en Cuajinicuilapa, Guerrero, el 9 de abril para dirigirse a la feria que se encontraba en la comunidad vecina. Tres días después, su cuerpo fue localizado en un camino de terracería en Oaxaca.

En estos casos, independientemente de la obvia violencia física involucrada, también se habla de agresiones sexuales en contra de las pequeñas.

¿Qué podría impulsar al agresor a cometer un acto tan profundamente deleznable e inhumano en contra de una niña indefensa? Esto no es fruto de un acto espontaneo, es un proceso de violencia instrumental en el que el depredador encuentra el gusto en el acto mismo de la cacería con objetivos definidos para lograr una meta. Su motivación se funda en el apetito vs la recompensa. Dudo mucho que estos hayan sido el primer crimen de estos asesinos.

Estos son homicidios centrados en el acto per se, el motivo es el acto mismo. Obtienen satisfacción de la tortura emocional y el sufrimiento de sus víctimas. Son hedonistas, buscadores de emociones que obtienen placer de sus hazañas asesinas. La principal motivación de estos criminales es controlar y dominar a sus víctimas. Para ellos, la violación no está motivada por la lujuria o el placer físico, es otro medio de dominio y control sobre sus víctimas.

Disfrutan del poder que pueden ejercer y lo encuentran, inclusive, sexualmente excitante, pero el acto de asesinar suele ser la expresión más satisfactoria y final de su poderío. Ellos decidirán cuándo, cómo y bajo qué circunstancias morirán sus víctimas. Asesinos como estos suelen ser psicópatas de piedra sin remordimiento alguno, son depredadores que, si no son detenidos, continuarán en la búsqueda de emociones a través de nuevas víctimas.

En los casos de Lourdes y Victoria, los gobiernos estatales anuncian la detención de sospechosos, esperemos que la evidencia sea suficiente y cumpla con su propósito en el proceso judicial que procederá en el corto plazo en contra de estos sujetos. En el caso de Frida, no hay detenidos todavía.

Los casos mencionados ocurrieron en el Estado de México, Querétaro y Guerrero, pero existen en distintas geografías en nuestro país y (repito) no tienen que ver con el violento mundo del crimen organizado o del narcotráfico. Estos agresores son animales de otra especie que encuentran placer en matar.

Por último, en múltiples ocasiones he sabido y leído acerca de la indiferencia de distintas autoridades frente a familias desesperadas que piden ayuda ante la desaparición de un(a) niño(a) o adolescente. Ante la primera solicitud de ayuda, las preguntas del ministerio público o de los agentes investigadores suelen ser si la chica no habrá huido con el novio, si no estará de fiesta todavía o si no hubo un pleito en casa y la ausencia es voluntaria para provocar angustia a sus padres.

Los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas deberían ser activados en forma inmediata a fin de potencializar la probabilidad de mantener la integridad de la persona desaparecida, esperar hasta 24 horas para dar trámite a una solicitud puede ser demasiado tarde.

POSTDATA.— En lo que va de este año en México, siete mujeres son desaparecidas en promedio cada día. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportaba 748 mujeres en esa condición entre el 1 de enero y el 14 de abril.



