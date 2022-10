El miércoles de la semana pasada

Dejemos que la narrativa periodística describa los eventos acontecidos el pasado miércoles:



TOTOLAPAN, GUERRERO - Ataque armado deja 20 muertos, incluyendo al alcalde de esa localidad. La masacre se la adjudica el grupo criminal "Los Tequileros". En un comunicado, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero confirmó la tragedia. Docenas de sicarios fuertemente armados entraron al ayuntamiento de San Miguel Totolapan y empezaron a disparar a mansalva.



CUERNAVACA, MORELOS - Un pistolero que viajaba a bordo de una motocicleta asesinó a balazos a la diputada local del Partido Progresa, Gabriela Marín, cuando se encontraba en el estacionamiento de una farmacia. La diputada tomó protesta como legisladora el pasado 15 de junio, tenía poco más de tres meses en el cargo.



PUEBLA, PUEBLA - Esmeralda Gallardo, quien buscaba a su hija desaparecida en 2021, fue asesinada por disparos de arma de fuego. La madre buscadora, integrante del colectivo La Voz de los Desaparecidos, salió durante la madrugada hacia su trabajo cuando fue interceptada por unos matones, quienes le dispararon en varias ocasiones.

SALINA CRUZ, OAXACA – A escasos metros de las instalaciones de la refinería de PEMEX, asesinaron a una de sus empleadas. La mujer fue balaceada dentro de su camioneta. Ella era la encargada de la entrada y salida de pipas de Pemex en la región del Istmo. Existe una versión que indica que se habría negado a permitir huachicoleo, lo cual sería la causa del ataque.



ACAPULCO, GUERRERO - Un adolescente de 16 años fue asesinado con un torniquete al cuello y su cuerpo fue dejado maniatado afuera de la escuela primaria Carlos A. Carrillo de la colonia Renacimiento del puerto. Al lugar llegaron policías, quienes junto con familiares del occiso, identificaron a la víctima como Marcos “N” de 16 años.



¿Tienen algo que ver entre sí los cinco episodios aquí descritos aparte de la fecha en que acontecieron? La respuesta es un rotundo no. La violencia homicida, muchas veces sin motivo aparente, es ya endémica en múltiples regiones de nuestro México.



Sin embargo, las mismas preguntas persisten: ¿esto sigue siendo consecuencia de haberle dado “un garrotazo al avispero” hace 16 años? ¿es culpa de la administración federal, estatal o municipal anterior a la presente?, ¿acaso no están funcionando los abrazos?, ¿hasta cuándo veremos un verdadero cambio? En un país tan polarizado como el nuestro, las respuestas dependerán prácticamente de las preferencias políticas de los ciudadanos.



Esta es la cruda realidad, acorde al reporte diario de víctimas reportadas por delito de homicidio, con base en datos proporcionados por las Fiscalías estatales, el pasado miércoles fueron asesinadas 87 personas en nuestro país. De las 32 entidades que componen nuestra República, en 19 de ellas se cometieron homicidios dolosos. Esto significa que hubo muertes violentas en el 59% de los estados.



El promedio diario de asesinatos en los últimos meses es el siguiente: julio 75.1%, agosto 74.3% y septiembre 77.6%



Y siendo que ya estamos muy malacostumbrados a estas cifras tan elevadas, hagamos un poco de benchmarking para ubicar nuestra estrepitosa realidad. En España, durante el primer trimestre del presente año fueron asesinadas 74 personas. (fuente: https://www.epdata.es) En México, en tan solo un día, el miércoles pasado, rebasamos ese número por 18%.



¿Cuántos miércoles como el de la semana pasada nos quedan por delante todavía? Me temo que muchos más por desgracia.

Hace dos semanas publiqué en esta columna una felicitación a Mara Lezama, la nueva gobernadora de Quintana Roo, por haber nombrado a un policía de carrera proveniente de la extinta Policía Federal como nuevo secretario de Seguridad del estado. Sin embargo, a los pocos días fue destituido y reemplazado por un militar. ¿Se arrepintió la gobernadora? Lo dudo mucho. La orden es clara y vino desde arriba, no queremos nada que ver con policías civiles y menos si eran federales…que tal que dan un mejor resultado que los militares. Es una lástima.

