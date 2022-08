El caso Cassez-Vallarta: una vergüenza total

La mañana del 9 de diciembre de 2005, Televisa y TV Azteca transmitieron desde el rancho “Las Chinitas” al sur de la Ciudad de México, el arresto de una banda de secuestradores mientras ocurría la liberación de tres de sus víctimas. Durante varios minutos, atestiguamos un operativo llevado a cabo por la hoy extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), el cual culminó con la detención del mexicano Israel Vallarta y su novia, la francesa Florence Cassez. A estas dos personas se les adjudicó el liderazgo de una banda criminal denominada “Los Zodiaco”.



Semanas después, Gerardo García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, reconocería en una entrevista televisiva que aquella transmisión habría sido producto de un montaje, una réplica del supuesto operativo original, mismo que había sido “realizado a solicitud de los medios” para que pudieran ver cómo habían acontecido los hechos.



Con esta revelación dio inicio el asunto Cassez-Vallarta, uno de los procesos judiciales más oscuros de los últimos tiempos, el cual, inclusive, provocó una ácida desavenencia entre los presidentes de México y Francia y una profunda disputa entre los defensores de las víctimas y quienes denunciaron (y siguen denunciando) las múltiples irregularidades del caso.



Derivado de este polémico caso, Jorge Volpi publicó en 2018 su libro “Una novela criminal”, ganadora del XXI premio Alfaguara de novela, mismo que ahora ha dado a lugar a un documental de cinco capítulos en la plataforma de Netflix.



¿Y qué nos dice esta nueva serie? Los realizadores, al tratar de reconstruir los hechos acontecidos hace 17 años, nos muestran múltiples preguntas que siguen sin ser respondidas, exponiendo profundas fallas, vicios, corruptelas y abuso de poder de nuestro sistema de impartición de justicia.



El oscuro actuar de las autoridades construyó un caso absurdo, un monstruoso Frankenstein, que ha destruido cualquier posibilidad de perseguir una legítima denuncia que logre la tan deseada justicia para las víctimas y que castigue a los culpables… a los verdaderos culpables.



Es de suma importancia mencionar que dos exfuncionarios, personajes clave de esta historia, están tras las rejas esperando ser juzgados.



El primero es Luis Cárdenas Palomino, detenido en julio del 2021 y quien fuera director de Seguridad Federal de la extinta Policía Federal. Durante la transmisión en vivo desde el rancho “Las Chinitas”, su rostro aparece fortuitamente en una toma. Este sujeto es acusado -principalmente- de haber torturado a hermanos y sobrinos de Israel Vallarta para que reconocieran pertenecer a la banda de Los Zodiaco. ¿Estaba acaso a cargo del montaje que ocurrió la madrugada de aquel 9 de diciembre? En lo personal, no me cabe la menor duda.



El segundo es Genaro García Luna, exdirector de la AFI, jefe de Cárdenas Palomino y titular de la Secretaría de Seguridad Pública cuando todo esto ocurrió. Detenido en Texas en diciembre de 2019, acusado de narcotráfico y de proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de millonarios sobornos, el exsecretario se encuentra preso en Nueva York esperando que su juicio inicie en enero del 2023.



Derivado de las cuantiosas irregularidades e ilegalidades en el proceso, Florence Cassez fue puesta en libertad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en enero del 2013, mientras que Israel Vallarta, junto con dos de sus familiares, permanecen presos y sin sentencia. En poco más de tres meses se cumplirán 18 años de aquella mañana del 9 de diciembre.



Parece imposible que esta historia concluya con un resultado que (relativamente) satisfaga a todos. A aquellos que reclaman justicia ante uno de los delitos más deleznables como lo es el secuestro y a aquellos que exigen rendición de cuentas a un aparato de justicia corrupto.





POSTDATA - ¿Qué es lo peor de todo esto? Que queda claro que quien ostente el poder en México puede hacer y deshacer a su antojo, voluntad y capricho. Y eso, tristemente, no ha cambiado al día de hoy. Si alguien tiene dudas de mi dicho, pregúntenle a la familia política del fiscal Alejandro Gertz Manero.





Twitter: @CarlosSeoaneN