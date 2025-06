Conflicto Israel-Irán para Dummies

“Para Dummies” es una frase muy usada en inglés y español de una exitosa serie de libros de aprendizaje que tienen como objetivo presentar guías sencillas para lectores nuevos en diversos temas. A pesar del título, los escritos no son literalmente para tontos (dummies), sino para inexpertos o principiantes en una materia. A la fecha, se han publicado más de 1,500 títulos con ediciones en numerosos idiomas.

El pasado viernes por la noche, mi hija me preguntó por qué Israel e Irán se estaban bombardeando mutuamente y qué implicaciones podía tener eso. Sin ser un experto en el tema, traté de explicarle este conflicto tan complejo como antiguo, marcado por la historia, la religión, la geopolítica y la desconfianza mutua.

Y siendo que la mayoría de los análisis que han circulado en medios y redes provienen de especialistas en relaciones internacionales —con textos sólidos pero muy densos—, es que hago entrega del 11° volumen de la serie Para Dummies.

Desde hace décadas, Israel e Irán se perciben mutuamente como amenaza y durante los últimos años han sostenido una guerra de bajo perfil con ataques indirectos y asesinatos selectivos. Hasta hace poco, la confrontación se mantenía en ese nivel.

Pero en octubre de 2023, grupos armados palestinos —principalmente Hamás y la Yihad Islámica— lanzaron un ataque sorpresivo contra el sur de Israel. La ofensiva dejó más de mil muertos y desencadenó una cruenta guerra en Gaza que continúa hasta hoy. Un dato importante: Ambos grupos son financiados, armados y entrenados por Irán.

Poco después, el grupo libanés Hezbolá —otro aliado de Irán— también comenzó a lanzar ataques desde el norte. Desde la óptica israelí, el país estaba siendo rodeado y atacado por una red de milicias respaldadas por Teherán, lo que generó presiones internas para actuar con firmeza.

Fue en ese contexto que, el pasado 1 de abril, Israel cruzó una línea inédita: Bombardeó directamente el consulado iraní en Damasco, Siria, matando a varios altos mandos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Para Irán, aquello no fue solo un ataque militar, sino una violación a su soberanía.

Dos semanas después, Irán respondió lanzando cientos de misiles hacia territorio israelí. Fue la primera vez en la historia moderna que Irán atacó directamente a Israel desde su propio territorio. El mensaje fue contundente: Irán no permanecerá pasivo ante ataques directos.

La doctrina militar de Israel se basa en un principio claro: Disuasión. Es decir, responder de forma contundente a cualquier agresión para evitar que se repita. Por eso, el jueves pasado, Israel lanzó una ofensiva aérea sobre varios objetivos dentro de Irán: Bases militares, centros de investigación nuclear y altos mandos vinculados a operaciones de seguridad.

Pero más allá de la represalia, hay un motivo de fondo. Israel lleva años advirtiendo que el programa nuclear iraní representa una amenaza directa a su existencia como Estado. Aunque Irán insiste en que su desarrollo nuclear no tiene fines militares, Israel considera que un Irán con capacidad nuclear se convertiría en una amenaza inaceptable.

Por eso, esta respuesta también fue un mensaje: No se tolerará ningún avance nuclear que represente un riesgo existencial. Un dato relevante: Israel cuenta con armas nucleares, aunque nunca lo ha declarado oficialmente.

Menos de 24 horas después del ataque israelí, Irán lanzó una nueva ofensiva sobre Tel Aviv, ciudad en la que residen más de cuatro millones de personas. Y hasta el cierre de esta columna, los misiles no han dejado de volar de un lado al otro.

¿Estamos frente a una guerra declarada? Aún no, pero estamos peligrosamente cerca. Lo que hemos visto en estas semanas es una “escalada controlada”, pero el margen de error se ha vuelto cada vez más estrecho.

Todo esto afecta el precio del petróleo, la estabilidad de rutas comerciales, las decisiones diplomáticas de las grandes potencias, e inclusive, el comportamiento de grupos armados en otros países. En un mundo interconectado, los conflictos regionales ya no se quedan en sus fronteras.

Esta es una historia que habla de lo peligroso que es vivir en un entorno donde la desconfianza es total, donde la diplomacia se ha agotado y donde la única herramienta que queda sobre la mesa son los misiles y las balas.

