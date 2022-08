¿Cómo se llamó la obra?

PRIMER ACTO - La noche del martes pasado se registraron bloqueos e incendios de camiones y tiendas de conveniencia en Jalisco y Guanajuato. El gobernador Jalisciense de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, aseguró que la violencia comenzó luego de un enfrentamiento que se registró entre el Ejército y miembros de la delincuencia organizada.



El mandatario estatal señaló que los criminales incendiaron vehículos en la carretera, en el ingreso a la ciudad, para tratar de evitar el paso de las corporaciones policiales. También mencionó que no hubo pérdida de vidas humanas. Por otro lado, Femsa confirmó en un comunicado que 25 de sus establecimientos, específicamente Oxxo, fueron incendiados en forma total o parcial.



De acuerdo con López Obrador, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional irrumpieron durante una reunión de dos bandas criminales, en donde se registró un enfrentamiento y varias detenciones: "Esto fue lo que provocó las protestas, las quemas de vehículos, no solo en Jalisco sino también en Guanajuato".



Personalmente, creo que llamarle “protestas” a estos actos no tiene que ver absolutamente nada con la realidad.



SEGUNDO ACTO - Tras el motín en el Cereso No. 3 en Ciudad Juárez, Chihuahua, provocado por una disputa entre grupos criminales rivales, el pasado jueves se generó una jornada de extrema violencia en esa ciudad con ataques armados a civiles e incendios en tiendas de conveniencia. Las escenas de gente corriendo en pánico de las tiendas que ardían en llamas o de hombres con armas largas en camionetas fueron iguales a las que se vivieron hacía sólo dos días en Jalisco y Guanajuato.



Tristemente, en esta cruenta jornada hubo 11 muertos y 12 heridos, informó el fiscal general de Chihuahua. Entre las víctimas hubo un niño y cuatro trabajadores de la empresa Mega Radio que recibieron una ráfaga de balazos en una plaza comercial cuando realizaban una transmisión en vivo.



La gobernadora panista Maru Campos declaró: “No nos vamos a rendir en nuestro esfuerzo por alcanzar la paz para nuestra querida Ciudad Juárez. Tengan por seguro que no daremos un paso atrás, que seguiremos trabajando para ofrecer a los juarenses la garantía de vivir en paz”.



López Obrador señaló al día siguiente: “Algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil inocente, como una especie de represalia. No fue sólo el enfrentamiento entre dos grupos, sino llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente. Entonces esto es lo más lamentable de este asunto”.



Solo un recordatorio, un ataque como este ya se había presentado, fue en Reynosa en junio del año pasado con un saldo de 15 muertos.



TERCER ACTO - El pasado viernes, en ataques simultáneos, docenas de criminales quemaron múltiples unidades de transporte público y vehículos particulares en los municipios de Tijuana, Ensenada, Tecate y Mexicali en Baja California.



La gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila publicó en sus redes sociales: “Condeno los hechos violentos que se presentaron esta tarde en nuestro estado. En este momento me encuentro reunida con la Mesa de Seguridad”.



La alcaldesa morenista de Tijuana Monserrat Caballero publicó un polémico video dirigido a los criminales: “Les decimos que Tijuana se va a mantener cuidando a los ciudadanos y también les pedimos que cobren sus facturas a quienes no les pagaron sus deudas, no a las familias ni a los ciudadanos”. Valdría la pena que la alcaldesa aclare a que se refiere, aparentemente anima a los comerciantes a pagar cuotas extorsivas a grupos criminales.



El presidente no ha hecho declaración alguna acerca de los hechos acontecidos en Baja California aún. Asumo lo hará hoy lunes.



Ahora, mientras varias ciudades parecen pueblos fantasma, he leído distintas hipótesis tratando de arrojar luz sobre lo acontecido, estas van desde la colusión del gobierno federal con los criminales para forzar la integración de la Guardia Nacional al Ejército (y de paso quemar algunos Oxxos porque se roban la electricidad), hasta que existe un nivel de coordinación operativa, de acuerdo político-criminal, entre el narco y la oposición para destruir al presidente López Obrador. En lo personal creo que ambos extremos son absurdos y ridículos.



Amable lector, te presenté tres actos de nuestra desesperante realidad y pregunto ahora, ¿cómo se llamó la obra?



Consultor en seguridad y manejo de crisis

Twitter: @CarlosSeoaneN