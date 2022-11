Caso Ariadna: la puerca torció el rabo

Broncoaspiración: Hace referencia al paso de material extraño al pulmón conjuntamente con la corriente de aire, el cual se asocia con la aspiración de material sólido y obstrucción subsecuente de la vía aérea. La persona puede morir por asfixia o presentar un colapso pulmonar completo. En otras palabras, es el paso accidental de alimentos sólidos o líquidos a las vías respiratorias y puede provocar, que quien la sufra, se ahogue en su propio vomito.



Politraumatismo: Hace referencia al riesgo de muerte por lesiones de origen traumático que afectan al menos dos de sus sistemas; nervioso, respiratorio, circulatorio, musculoesquelético, digestivo o urinario. En lenguaje coloquial, un politraumatismo son múltiples lesiones provocadas por golpes.



Cualquier persona que lea estas dos definiciones médicas, podrá entender de manera muy sencilla que no tienen absolutamente nada que ver entre ellas, ¿correcto? Bueno, pues mientras que la fiscalía de Morelos sostiene que Ariadna Fernanda López Díaz falleció por broncoaspiración derivada de una congestión alcohólica, la fiscalía de la Ciudad de México sostiene que lo que le provocó la muerte fue un trauma múltiple por golpes.



Amable lector(a), ¿usted entiende? Porqué yo simplemente no. ¿Cómo es posible que dos equipos forenses conformados por médicos especializados y peritos en criminalística, fotografía, química, genética y lofoscopía puedan llegar a conclusiones tan distintas?



Ambas fiscalías, Morelos y Ciudad de México, defendieron por separado su trabajo pericial y de investigación en el caso, pese a que cada una llegó a una conclusión diametralmente opuesta sobre la causa de muerte de esta joven mujer, cuyo cuerpo se localizó el 31 de octubre en Tepoztlán, Morelos, pero que perdió la vida (por asfixia o por golpes) en la capital del país.



Como cualquier ciudadano de a pie, yo pensaría que este es un tema que, con relativa facilidad, la ciencia debería demostrar sin lugar a duda lo que realmente le causó la muerte a Ariadna, ¿verdad?



Sin embargo, curiosamente, la Jefa de Gobierno de la CDMX intervino haciendo declaraciones públicas en contra del fiscal morelense acusándolo de encubrimiento y de tener algún tipo de vínculo con el presunto autor material de lo que podría ser un homicidio. Por otro lado, el Gobernador de Morelos, quien no tiene una buena relación con su fiscal (ya que proviene de la administración anterior), lo acusa y pide al Congreso local que sea removido.



Y es aquí donde la puerca torció el rabo… esa expresión tan mexicana que significa que hemos llegado a un punto en que parece que, se han complicado de tal manera las cosas, que es fácil pensar que ya no hay salida. Coloquialmente diríamos que el asunto se fue al traste y ya no hay marcha atrás.



La experiencia nos dicta que, cuando los procesos de investigación criminal se politizan, lo último que importa es la verdad y el hacer justicia para la víctima y su familia, pasa a un plano secundario.



Fueron necesarias tres autopsias en el caso de la joven regiomontana Debahni Susana para determinar lo ocurrido en su muerte y a siete meses de su homicidio, el caso se encuentra estancado o al menos yo no pude encontrar nada nuevo en estos días que me indicara lo contrario.



Otro caso empantanado lleno de intereses políticos de toda clase, el caso Odebrecht. Emilio Lozoya fue detenido en España hace dos años nueve meses y extraditado a nuestro país hace dos años cuatro meses y ustedes díganme si la ley o la política han guiado los cauces de este enredo.



Tristemente, la clase política en sus luchas intestinas impone intereses propios sobre la justicia y la verdad que lentamente se pierden en la oscuridad.



POSTDATA – Dos jóvenes hermanas pierden la vida en la Ciudad de México al ir caminando de noche y caer en el ducto de aguas negras de una coladera abierta, la cual no contaba con su respectiva tapa desde hacía varias semanas. Esta es una práctica criminal cotidiana, robar las tapas metálicas para venderlas posteriormente como fierro viejo a cinco pesos por kilo.

Pregunta: aparte de los infames rateros, ¿existe algún responsable (directo o indirecto) en la administración pública de la ciudad por la absurda muerte de estas dos mujeres?





Consultor en seguridad y manejo de crisis

Twitter: @CarlosSeoaneN