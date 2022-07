Estimados(as) futuros(as) candidatos(as) a la presidencia de todos los partidos políticos:



Quisiera empezar diciéndoles que, en tan solo 24 meses, uno(a) de ustedes habrá sido elegido(a) presidente(a), y haciendo hincapié en esto, es que les escribo respetuosamente dejando al margen preferencias políticas de cualquier índole.



Esta misiva la tenía en mente para ser publicada hasta enero del 2024, pero la epidemia de violencia criminal que padecemos y las acciones presentes de muchos(as) de ustedes para obtener la candidatura presidencial de sus respectivos partidos para el siguiente sexenio, me hacen ver que es un buen momento para decirles lo siguiente.



Por razones de trabajo y de mis artículos en EL UNIVERSAL, leo sin falta todos los días múltiples columnas de opinión, diarios de circulación nacional y reviso constantemente portales de noticias. Y tristemente, no hay un solo día - literalmente - un solo día desde hace ya no sé cuantas semanas en el que no vea una nota de sangre y fuego que haga que me cruja el alma y se me encoja el corazón.



El común denominador en nuestro México, sin importar quién gobierne qué estado o municipio, en mayor o menor grado, son balaceras, asesinatos, feminicidios, fosas clandestinas, secuestros, desapariciones, extorsiones a comercios, narcotráfico, narcomenudeo, masacres, ajuste de cuentas, cárteles por doquier, crimen organizado, trata de mujeres, tráfico de migrantes, caravanas de sicarios armados paseándose a la vista de todos, en fin, el pan nuestro de cada día que parece ya no sorprendernos… hasta que lo vuelve a hacer.



El asesinato de los sacerdotes jesuitas en la sierra Tarahumara (entre otros tantos) debería marcar un antes y un después en la mentalidad al combate en contra del crimen organizado, sin embargo, el presidente ha dicho que la estrategia de seguridad permanecerá sin cambios, esto, a pesar de que los fríos números no dejan lugar a duda que este será el sexenio con más homicidios dolosos en la era moderna de nuestro país.



No me quejo de la inseguridad inherente a vivir en sociedad, aquella con la que convivieron mis padres y mis abuelos es parte de la vida misma. Inclusive los países más avanzados como Dinamarca, Suecia o Nueva Zelanda también padecen su dosis de asaltos, robos, agresiones y homicidios. Hablar de una sociedad sin crimen sería la más absurda de las utopías, pero en esos países, el Estado marca límites al crimen que nunca son cruzados, y en el caso de México, los límites actualmente son inexistentes.



Estoy harto y enfermo de escuchar quien tuvo la culpa en el pasado de nuestros males presentes. Quienes se hayan corrompido, coludido o simplemente no hayan podido contra los criminales antes de diciembre del 2018, ya no están en posibilidad de enmendar sus componendas o errores. Los expresidentes Calderón y Peña Nieto (y un montón de Gobernadores) no supieron y/o no pudieron y la presente administración del presidente López Obrador, no lo duden ni por un instante, los acompañará en ese mismo rubro en tan solo un par de años. Repito, los fríos números no mienten.



Ahora, y he aquí el quid de esta columna para ustedes. En el último ciclo de elecciones para renovar las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, de los 27 candidatos(as) registrados(as) solamente cuatro presentaron un proyecto integral de seguridad pública. Los tiempos no están para llegar a un puesto con este nivel de responsabilidad y empezar a improvisar. Mi columna al respecto: Mayo rojo y el futuro de la seguridad



Ninguno(a) de ustedes se puede dar ese lujo y para las campañas que formalmente iniciarán hasta 2024 (informalmente ya empezaron hace meses) el tema de la seguridad será vital y preponderante. Tienen 18 meses para armar un detallado plan y explicarnos como es que ustedes sí van a lograr lo que sus antecesores no pudieron hacer para pacificar este país.



México está plagado por una epidemia de violencia que no cesa en su avance desde hace 15 años. Tres presidentes no han podido con el reto, México ya no soportará un cuarto.







Twitter: @CarlosSeoaneN *Consultor en seguridad y manejo de crisisTwitter: @CarlosSeoaneN