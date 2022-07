Caro Quintero y la memoria de la DEA

Rafael Caro Quintero, nacido en Badiraguato, Sinaloa en octubre de 1952, es uno de los fundadores del hoy extinto Cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. En su momento de esplendor fue apodado como “El Narco de Narcos”.



En la primera mitad de la década de los 80´s, este sujeto junto con sus socios adquirieron una serie de terrenos colindantes al poblado de nombre “El Búfalo” en Chihuahua. Ahí perforó pozos de agua para alimentar un sistema de irrigación creando un oasis agroindustrial de 12 kilómetros cuadrados para sembrar plantas de cannabis. En este rancho productor de droga se emplearon a miles de campesinos.



No hay datos que indiquen cuanto tiempo estuvo en funcionamiento esta instalación, pero derivado de trabajos de inteligencia de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), en noviembre de 1984 el Ejército Mexicano desmanteló esta enorme operación en medio del desierto chihuahuense incautando alrededor de seis mil toneladas de marihuana.



En represalia por esta acción, el Cártel torturó y asesinó al agente encubierto de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena en febrero de 1985, motivo por el cual, Caro Quintero huyó a Costa Rica, pero ahí fue capturado pocos meses después y traído a México, en donde fue juzgado y sentenciado a 40 años de prisión.



Después de haber purgado 28 años de su sentencia, fue liberado absurdamente en agosto del 2013 por resolución del primer tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito en Jalisco, bajo el argumento de que no debió ser enjuiciado bajo el fuero federal sino por el fuero local.



Cualquiera pensaría que después de casi tres décadas del homicidio del agente Camarena, los norteamericanos dejarían las cosas en paz, finalmente el capo habría estado preso 28 años… pero no.



El gobierno de los Estados Unidos solicitó su extradición fincándole ocho cargos, tres de los cuales se relacionan con el crimen de Camarena. También fue incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, ofreciendo una recompensa millonaria por su captura. Dicha recompensa es la cifra más alta en la historia ofrecida para la detención de un narcotraficante.



Finalmente, después de nueve años, el viernes pasado fue detenido en la comunidad de San Simón​ en el municipio de Choix, Sinaloa, entre los límites con Chihuahua y Sonora, como parte de un operativo de la Marina.



¿Y qué dijo la directora de la DEA posterior a la captura? “Durante más de 30 años, los hombres y mujeres de la DEA han trabajado incansablemente para llevar a Caro Quintero ante la justicia. El arresto de hoy es el resultado de años de su sangre, sudor y lágrimas. Sin su trabajo, Caro Quintero no enfrentaría la justicia”.



Por otro lado, el fiscal general de Estados Unidos, declaró: “No hay escondite para nadie que secuestre, torture y asesine a las fuerzas del orden estadounidense. El arresto de hoy es la culminación del trabajo incansable de la DEA y sus socios mexicanos para llevarlo ante la justicia por sus presuntos delitos, incluida la tortura y ejecución del agente especial Enrique Camarena. Estaremos buscando su extradición inmediata a los Estados Unidos para que pueda ser juzgado por estos crímenes en el mismo sistema de justicia que el agente Camarena murió defendiendo.”



Es muy probable que el llamado “Narco de Narcos” pasé el resto de su vida en una prisión norteamericana junto al “Chapo” Guzmán. Error de cálculo del capo, pensar que la justicia del país vecino del norte tendría una memoria tan corta como la de México.



POSTDATA

Horas después de la captura de Caro Quintero, ocurrió el desplome de un helicóptero Black Hawk de la Marina Armada de México, en este trágico evento perdieron la vida 14 marinos que participaron en el operativo de captura del capo. El Gobierno no debe dejar duda alguna de los motivos de la caída de esta aeronave. Mis condolencias a sus familias y el agradecimiento de México por haber cumplido con su deber.



Consultor en seguridad y manejo de crisis

Twitter: @CarlosSeoaneN