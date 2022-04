Buscaban a una, encontraron a cinco

Escribo esta columna al día siguiente en que se dio a conocer el hallazgo del cuerpo de la joven regiomontana Debanhi Susana Escobar Bazaldua de 18 años. Finalmente la encontraron en el fondo de una cisterna en desuso en un predio del motel Nueva Castilla, muy cerca del sitio en donde fue vista con vida por última vez. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reveló que falleció por una contusión profunda de cráneo.



Acorde a Omar Tamez, comisionado federal de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), sí hubo abuso sexual y también se detectaron golpes en otras partes de su cuerpo. Esto desecha aquella improbable hipótesis de una caída accidental dentro de la cisterna. Aldo Fasci, secretario de Seguridad, atribuyó a “una falla humana masiva” el que el cuerpo de la joven haya sido localizado hasta la cuarta visita al lugar donde se encontraba.



Ante las dudas en la investigación, la familia de Debanhi, ha solicitado que se lleve a cabo una segunda autopsia y la revisión del caso a través de la CIDH, la desconfianza a todo frente a la autoridad.



Esta será una gran prueba para Samuel García, el nuevo gobernador del estado, ya que este crimen hará que - nuevamente - se batan los tambores de guerra de la sociedad civil a nivel nacional exigiendo justicia y un alto a la violencia en contra de las mujeres.



Ahora, llama poderosamente la atención que durante la intensa búsqueda de Debanhi, como producto de la presión social y mediática, el que otras cinco mujeres, cuatro de ellas menores de edad, reportadas como desaparecidas, fueran localizadas todas con vida (información publicada por El Norte e Infobae México).



Irlanda Marcela Ramírez Martínez, de 14 años, Irma Hernández Cruz, de 19 años, Brisa Anahí Porras Cerda, de 16 años, Ingrid Guadalupe Castillo Ríos, de 15 años y Jennifer Nicool Almaguer Vargas, de 14 años, fueron reportadas como localizadas tras desaparecer hacía unos cuantos días en Nuevo León. Esto fue dado a conocer por la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas el viernes pasado.



Estos hechos generaron controversia en redes sociales, ya que estas jovencitas fueron encontradas durante un operativo que no fue montado para su búsqueda sino la de Debanhi.



Y aquí es donde esta columna cambia de rumbo. La autoridad no puede ni debe dar carpetazo a estos casos ni dejar de informar a la sociedad. ¿Cómo desaparecieron?, ¿cómo aparecieron?, ¿alguien las retuvo en contra de su voluntad?, ¿están bien de salud?, ¿proporcionaron información que conlleve a la detención de algún agresor?, ¿dónde estuvieron estos últimos días?, ¿cuál fue la razón de su desaparición?, ¿qué hizo la autoridad para localizarlas? y tantas preguntas más que podrían auxiliar en una multitud de casos presentes.



Acorde con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), tan solo en lo que va del presente año, en Nuevo León han sido reportadas 1,053 desapariciones (56% hombres y 44% mujeres), de las cuales el 44.16% siguen sin ser localizadas.



Acorde con la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos A.C. (AMNRDAC) 55% de las mujeres que desaparecen en México son menores de edad.



Los casos de Irlanda, Irma, Brisa, Ingrid y Jennifer podrían suponerse con un “final feliz”, ya que todo indica que están reunidas nuevamente con sus familias, pero de manera natural conllevará a que sus historias sean desechadas inmediatamente de la memoria colectiva y a que las autoridades den carpetazo en sus investigaciones bajo el sello de “localizada con vida”.



Si los casos con víctimas mortales nos dicen poco, ya sea por la acción de los agresores o por la inacción, negligencia y/o corrupción de las autoridades, los casos de las víctimas que sí regresaron con vida a casa deberían aportar algo para evitar que sigan ocurriendo.



Debanhi QEPD.



POSTDATA – Una querida amiga publica en su muro en Facebook: “Debanhi Escobar somos todas, puede ser mi hija, sus amigas, mis sobrinas, mis consultantes, todas las niñas y mujeres!

Ni una más y ya van miles… se me salen las lágrimas…. no puedo con esto”.





Consultor en seguridad y manejo de crisis

Twitter: @CarlosSeoaneN