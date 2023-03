Un indio de apellido Sunak

No tengo la menor idea de quién es, solo lo conozco por lo que he leído de él. Fuera de lo que se ha publicado recientemente en la mayoría de las páginas posibles de los diarios de todo el mundo, seguramente el nombre de Rishi Sunak muy pronto dejará de aparecer en mi iPad con caracteres subrayados. Dice mi amada GEMY que mencionado en inglés -supongo que se refiere al pronunciado con acento de Oxford- suena a nombre de cantante de rock & roll de los años sesentas. La primera vez que nos fijamos en él, fue prácticamente hace algunas semanas, cuando le leí la nota que apareció precisamente en un diario londinense sobre él y le insistí enfáticamente que me encantaría que la efímera lechuga (que irresponsable e irrepetible, además de irrespetuosa, pero inolvidable referencia) la Señora Liz Truss debería ser la Primera Ministra de mi querida isla Británica en medio de la monumental e incomparable despedida de la ÚNICA, REINA REAL Isabel II, durante la aburrida y más que anodina asunción de mi tocayo al trono, del más antiguo y esplendoroso reinado del planeta.

Esta entrega la empecé a teclear a finales de octubre del año pasado, pero se quedó en el tintero entre tanto insuperable ajetreo de noviembre a enero de este año. Hoy 9 (esta columna seguramente se estará publicando en el mes de marzo) de febrero del 2023, camino a Querétaro por carretera desde la CDMX la retomé al observar una fotografía que destaca el diario londinense "The Guardián" en su portada, con el Primer Ministro inglés Rishi Sunak acompañado del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, en su reciente visita al Reino Unido, donde también fue recibido en el legendario Palacio de Buckingham por el Rey, su majestad Carlos III. La máxima cabeza del Gabinete de Gran Bretaña, vio la primera luz el día 12 de mayo del año 1980 en Southampton, Reino Unido, obviamente su nacionalidad es británica y por mucho es el primero en el cargo que profesa el hinduismo como religión.

Su historia personal, así como la de toda su familia es un grandioso tributo a la migración, sobre la migración y particularmente hacia los migrantes, por ello me llena de emoción hasta las lágrimas su ascenso al más alto cargo de su país, les regalo a continuación unas verdaderas perlas sobre su ascendencia. Es el hijo mayor de los indios de origen punjabíes Yashvir Sunak, Médico Familiar y de su esposa Usha, Farmacéutica de profesión, su Padre nació en Kenia y su Madre en Tanzania. Los progenitores de ambos, precisamente los abuelos del Primer Ministro fueron originarios de la provincia de Punjab, en la India británica, los padres orgullosamente EMIGRARON (con mayúsculas) con los hijos al Reino Unido hace poco menos de 60 años, me pregunto íntimamente que estará sintiendo el Bendito Abogado Mohandas Karamchand Gandhi " Mahatma ", desde el cielo donde se encuentra cómodamente aposentado, junto al creador del universo, al observar estos cuasi milagrosos acontecimientos. Incluso los hermanos del ministro Sunak, tienen carreras muy exitosas en lo individual; Sanjay es un reconocido Psicólogo y Raakhi se desempeña como jefa de Programas y Fondos Humanitarios de Consolidación de La Paz de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU.

La integración de su propia familia y matrimonio, contiene extraordinarios tintes de amor, al igual que de empoderamiento como pareja. De su distinguida Señora Esposa Akshata Murthy, (nacida en abril de 1980 en Hubli, India) dice que tuvo la enorme fortuna de que lo volteara a ver cuando se cruzaron por primera vez en la Escuela de Postgrado en Negocios de la Universidad de Stanford, en los Estados Unidos de Norteamérica durante el año 2006, quedando prendados de inmediato, para casarse en menos de 3 años. El padre de ella es el reconocido financiero multimillonario NR Narayana Murthy fundador de la trasnacional empresa India INFOSYS -donde su hija ha colaborado desde su creación- además posee una participación cercana al 1%, lo que la ha convertido en una de las mujeres más pudientes de la isla y junto con su pareja, se encuentran en la lista de los mil matrimonios con mayor riqueza, aunque seguramente lo que más aman son las dos niñas preciosas que han engendrado, que constituyen su mayor tesoro. Para finalizar, quiero resaltar, que en los últimos 4 meses, las noticias han amainado en su negatividad hacia el futuro de la Monarquía más antigua y reconocida del mundo, con tantos y tan importantes retos que hoy existen, estoy seguro, que como se escuchó durante más de tres cuartos de siglo resaltar el clásico homenaje "Dios Salve a la Reina", hoy respetuosamente me permitiría agregar una breve estrofa a la añeja proclama actualizada a "Dios salve al Rey", y "Al Primer Ministro también", para honrar a su pueblo que bien lo merece, por tradición, entrega y cariño.



Hasta siempre, buen fin.