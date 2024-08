Tiempo de periodistas: maestro Don José Alfredo Ciccone, segunda y última parte.

" Si uno se conmueve por algún libro, es porque ha sido escrito con el corazón,

con sencillez, con humildad. Decir pocas palabras, pero que tengan un sentido,

es mejor que decir muchas que no sean más que sonidos huecos ".

<<Cartas a Theo>>

Vicent Van Gogh

Invariablemente antes de estrechar su mano cada vez que tengo el monumental gusto de desayunar o comer con él, me obsequia un libro, pero no - dicho con el mayor de los respetos, para todos los grandes escritores - cualquier libro, inevitablemente es un gran libro, bien pensado, bien analizado como regalo, que por supuesto viene del cometido principal de promover la cultura, la lectura, explicado el porqué debo de leerlo sin la menor duda, así es místicamente generoso el maestro Don José Ciccone, como comentamos en nuestra entrega anterior. No me gustan las generalizaciones, menos los estereotipos; que si el francés es así, que si el español es asado, el norteamericano de esta manera, o el argentino de esta otra, repito, no me gustan, no lo acepto, no se vale, Queridas Amigas, Apreciados Amigos, Distinguidos Lectores. En todo el mundo tristemente existen todo tipo de personas, no es por geografía, si no por la educación, principios y valores que nos hermanan con ellos, revisen con calma por favor, a sus amistades y probablemente me podrán dar la razón si son tan amables. Tal es el caso en particular de quien titula esta columna con quien me une una profunda amistad no exenta de admiración que ha crecido con los años que tengo de tratarlo, de dialogar - es un gran conversador - permanentemente con él, de trabajar con él. A punto de llegar al medio siglo

de vida laboral como experto en el campo de la comunicología aplicada y la mercadotecnia, Pepe, como todos sus amigos le decíamos con un gran cariño, es un Porteño real por los cuatro costados, nacido en Buenos Aires donde se graduó del Instituto Técnico de la Publicidad hace algunos ayeres. Llego en el año de 1976 a la hoy CDMX, donde se integró al productivo equipo de la empresa Comunicología Aplicada, además de fungir como editor de la fosforescente revista: "Cuadernos de Comunicación", única en el negocio de la promoción. Una década después llegó a nuestro pedacito de Patria, Tijuana, Baja California como fundador de la agencia Médicis Comunicacion, para un par de años después de la mano de su bella esposa Patricia, ampliar sus horizontes Allende la frontera creado Médicis Communications en San Diego, California, desde donde ha participado en las más exitosas campañas tanto comerciales como industriales y particularmente políticas, difícilmente recuerdo que no las haya ganado todas, con alguna honrosa excepción. Con un acento de excepción con su bella prosa es colaborador semanal en el gustado programa de radio del periodista más visto y escuchado en la región Don Fernando Del Monte, con la inigualable e histórica vos que aún lo enriquece y caracteriza. Por otra parte el querido Pepe publica desde hace años sus maravillosos artículos quincenales en los periódicos INFOBAJA, El Vigía de Ensenada y la revista NEWSWEEK, donde está a punto de alcanzar el número 1000 de artículos publicados, incluidos los que presentó en el legendariamente famoso semanario ZETA, durante la inolvidable época del añorado periodista y escritor Don Jesús Blancornelas. Por otra parte tiene un programa de sabrosas (me consta, algunas vez me invitó) entrevistas en TV AZTECA, donde según se rumora, es de los de mayores audiencias posibles. A punto de sacar su segundo obra literaria, obviamente sobre publicidad y mercadotecnia donde es el más grande experto, vayan estas breves líneas para homenajear sentidamente al creador del inolvidable slogan "El Brandi que tiene el Don", el místico constructor de universos, Don José Alfredo Ciccone, salud, salud y salud! va por ti entrañable maestro e incomparable amigo.

Hasta Siempre, Buen Fin.