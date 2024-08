Tiempo de periodistas: Don Javier Marías Franco, segunda y última parte.

“No desdeñes nunca las ideas imaginativas. A ellas se llega sólo después de mucho pensamiento, de mucha reflexión y mucho estudio, y de notable atrevimiento”.

JAVIER MARÍAS

Guatemala.- “Fue una infamia. El barco ya estaba encallado, inmóvil. El agua nos llegaba hasta la cintura en el cuarto de máquinas. Pero no por eso dejaban de ametrallarnos uno de los aviones. El tiroteo duró como dos horas. Parecíamos ratas”, (nota publicada en Excélsior, el 4 de enero de 1959). Autoría de don Julio Scherer García, como reportero, tomada del libro Periodismo para la historia antología del mejor periodista de México, que incluye gran parte de sus crónicas, relatos, notas, entrevistas, escritos y un largo etcétera.

Siempre he pensado, e invariablemente sentido, que hay libros que nos atrapan y no podemos soltarlos hasta terminarlos, literalmente de un jalón, de una sola lectura. Así me pasó recientemente con El aleph, del inmortal maestro argentino don Jorge Luis Borges, como apunté hace algunas semanas en este mismo espacio. Lo mismo me sucedió con la obra de don Roberto Alifano, su amanuense, con el sugerente título de El humor de Borges y me acaba de ocurrir nuevamente con el libro que, generoso como es, me obsequió mi editor, y que apenas terminé de leer, del incomparable ensayista, filósofo, escritor y periodista español don Javier Marías Franco, con un título inmejorable, a saber: Cuando los tontos mandan, lo que pareciera ser verdad.

Por cierto, algo que me es muy común, porque inevitablemente leo dos o tres libros a la vez, el libro del incomparable don Javier Marías me encontró

en medio de la lectura de una cátedra de periodismo titulada Periodismo para la historia: Antología, que no trata sobre mi añorado y entrañable maestro Don Julio Scherer García, si no por el contrario −perdón por la perogrullada− contiene prácticamente todo lo publicado por él, desde 1948 hasta el año 2015, año en que nos dejó tristemente. Sin embargo, el titán de las letras mexicanas nos heredó un monumental legado infinito, interminable, que todo periodista que se precie de serlo debería conocer en esta obra para ponerla en su cabecera y aprender de ella como una maravillosa Biblia, dicho y escrito con el más absoluto respeto, para las personas que ejercen el oficio más bello del mundo, en palabras del Nobel colombiano don Gabriel García Márquez, el adorable e inolvidable “Gabo”.

Pero bien, regresando a don Javier, nos quedamos en la entrega anterior con lo que piensan la mayoría de sus colegas, las plumas más trascendentes del planeta, continuamos con algunos comentarios adicionales:

“De largo, el mejor de los autores de su generación”, Enrique Vila-Matas; “Uno de los más grandes, más geniales escritores del mundo”, Claudio Magris; “Javier Marías es un escritor maravilloso”, John Banville; “de los mayores novelistas de nuestro tiempo en cualquier lengua, pero que honró la nuestra”, Juan Gabriel Vásquez. Hasta ahí el sentimiento que despertaba entre lo más granado de su generación, incluidos los comentarios que anotamos la semana anterior, donde se le recuerda con nostalgia.

Para concluir este sentido homenaje destacaremos una serie de datos generales del magistral español don Javier Marías (20 de septiembre de 1951/11 de septiembre de 2022) madrileño puro, por los cuatro costados, autor de 16 novelas, citando únicamente las premiadas, siendo además, por supuesto −sin menoscabo de ninguna de sus entregas− las más reconocidas: El hombre sentimental (Premio Ennio Flaiano); Todas las almas (Premio Ciudad de Barcelona); Corazón tan blanco (Premio de la Crítica, IMPAC Dublin Literary Award, Prix l'Oeil te la Lettre); Mañana en la batalla piensa en mí (Premio Rómulo Gallegos, Prix Femina Ètranger, Premio Mondello, Premio Fastenrath); Los enamoramientos (Premio Tomasi di Lempedusa, Mejor Libro del año en Babelia, Premio Qué Leer); Así empieza lo malo (Mejor Libro del año en Babelia); Berta Isla (Premio de la Crítica, Premio Dulce Chacón, Mejor Libro del año en Babelia, en Corriere della Sera y en Público de Portugal).

En cuanto a premios, galardones y homenajes, citaremos solo algunos de su monumental trayectoria. En 1997 recibió el Premio Nelly Sachs; en 1998 el Premio Comunidad de Madrid; en el año 2000 al iniciar el presente siglo fue

honrado con los Premios Alessio y José Donoso, una década después en 2010 recibió el Premio The American Award; un año después en 2011 el Premio Nonino y el Premio de Literatura Europea de Austria; en 2012 el Premio Terenci Moix; 2013 el Premio Fomentor; 2015 el Premio Bottari Lattes Grinzane; para terminar con el Premio Liber que recibió en el año 2017, todos ellos otorgados como máximo reconocimiento por el conjunto de su obra, como bien señala la solapa del libro que felizmente acabo de concluir.

Para finalizar enfatizo que elevó su cátedra a Oxford y la Complutense de Madrid y fue miembro de La Real Academia Española y de la Royal Society Of Literature británica. En lo personal me quedo con su último libro leído y citado líneas arriba cuyo epígrafe resulta fosforescente ... “El mejor homenaje es leerlo”, no se lo pueden perder, Queridas Amigas, Apreciados Amigos, Distinguidos Lectores, si me hacen el gran favor y el mayor honor.

Hasta siempre, buen fin

