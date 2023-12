Noviembre de Diplomacia. (Segunda Parte)

“Una noche, en Jerusalén, una dama señala a Pedro y le dice:

“Tú eres un seguidor del nazareno” a lo que Pedro responde:

“¿A qué se refiere?”. Esa misma noche nacía la diplomacia

vaticana, que seguirá actuando del mismo modo

durante los siguientes siglos”

- Erick Frattini -

Profundamente agradecido por el favor de su amable atención en estas armoniosas fechas, les recuerdo con gran cariño que la entrega anterior la concluimos con tres nombres ilustres de reconocidos diplomáticos; Doña Martha Barcena Coqui, Embajadora Emérita de México (Las Doñas, Algunos Dones y Otros Amores), Don Ido Aharoni Aronoff, Embajador Israelita y Don Agustín Gutierrez Canet, Embajador en retiro - realmente muy activo en otras de sus múltiples actividades - de quien les compartiré este día varias anécdotas sobre su maravillosa como rica existencia a continuación;

Queridas Amigas, Apreciados Amigos, Admirados Lectores. Cada velada que he pasado con Don Agustín desde que lo conocí, (Roma septiembre del 2018, Restaurante Pierluigi) independientemente de la experiencia gastronómica ha sido toda una lección de vida, cultura, historia, periodismo desbordada de aprendizaje.

Si no me falla la memoria después de esa primera e inolvidable cena, siguió la visita que hizo acompañando a su distinguida esposa citada líneas arriba, a Tijuana, Baja California a una gira de conocimiento y resalto además de reconocimiento, donde tuve la fortuna de ser parte del equipo anfitrión, terminando las labores, disfrutamos nuevamente de una deliciosa charla con cena donde (Coronado, CA, en San Diego, Noviembre del 2018 Restaurante Il Fornaio) la jornada incluyó un detallado recorrido a varios albergues de migrantes, por supuesto la visita al bordo, previo al cruce fronterizo donde ambos embajadores, pero particularmente Doña Martha desarrolló una agenda muy activa a punto de tomar las riendas (La primera DAMA en el cargo, con mayúsculas) de la Embajada Mexicana de Washington, DC, en Los Estados Unidos de Norteamérica.

Las siguientes semanas entre finales del año e inicio del 2019, celebramos algunas reuniones de trabajo, pero particularmente de esparcimiento en nuestro restaurante favorito de comida auténtica, (CDMX, Restaurante San Ángel Inn) con varios amigos en común, que nos fuimos presentando de forma intercalada.

Difícil precisar la fecha exacta, pero cálculo que fue a mediados del mismo año cuando felizmente coincidimos para una comida mística (Monterrey, N.L., San Pedro Garza García, Restaurante Señora Tanaka).

Una fecha muy especial, fue la presentación del libro de “Las Doñas, Algunos Dones y Otros Amores”, autoría del que teclea y donde el primer capítulo está dedicado a Doña Martha, que nos hizo el honor de presentarlo, esto sucedió a finales del año 2001, esa noche, (CDMX, Casa LAMM) pasará a la historia por la distinguida presencia de ambos embajadores y las palabras generosas que nos dispensaron memorablemente.

Este año que está a punto de concluir, felizmente tuvimos tres reuniones con dos comidas y una cena que resultaron geniales, va la descripción de la primera antes de cerrar, (CDMX, Agosto comida en su domicilio particular en la hermosa mansión ubicada al sur de la Ciudad) esa tarde disfrutamos una deliciosa comida, sin embargo lo que nunca olvidaré - además de la hermosa mesa, el espléndido vino, y la gentil atención - será la enchilada que me pegue, por hacerme el muy hombrecito con la salsa, todavía recuerdo las lágrimas que me saco el habanero.

Después de esa ocasión, cenamos en otra casa, (12 de octubre, Restaurante Casa Lucio, Madrid, España) por obvias razones, esa noche quedará grabada en nuestro corazón hasta la posteridad, acompañado de mi amada GEMY y de la queridísima Familia Garfias, previo habíamos disfrutado la “Corrida de La Hispanidad”, esa misma tarde en “Las Ventas”, por lo que la jornada concluyó en todo lo alto.

Finalizo, no antes de anticipar, que está entrega seguirá la próxima semana, porque hay mucho en el tintero sobre este extraordinario ser humano todavía para compartir. La penúltima (que nunca llegue la última) comida la disfrutamos apenas, hace unos días a finales del mes de noviembre, fue algo realmente tan inesperado como rico, básico e incomparable, teníamos meses planeando para que Doña Martha y mi GEMY, puntualmente se conocieran, jamás imaginamos cuál sería la sede, pero queríamos algo espectacular, como a la postre y con el postre resultó la sede, (Puerto Nuevo en Las Playas de ROSARITO, en Baja California, Restaurante Sandra´s) donde se come la mejor langosta del mundo con frijoles, arroz, salsa exquisita, tortillas de harina inigualables, vaya travesía gastronómica que hemos conseguido con nuestra maravillosa pareja de afectuosos y entrañables amigos .... Continuará.

AÑORANZA:

El mejor año por lo pronto, está por venir, despidamos éste con la gratitud eterna hacia nuestro máximo creador, mi Dios Padre, por tantas bendiciones, que el amor habite permanentemente en los corazones de todas las personas de bien, que hacen el bien.

Incandescente 2024, para nuestras hermanas y hermanos de la tierra y sus amadas familias.

Hasta siempre, buen fin.