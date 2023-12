Noviembre de Diplomacia. (Primera Parte)

“Si los diplomáticos cantaran, no habría guerras”.

CHAVELA VARGAS

Mucho tiempo estuve meditando sobre el título de este entrega, que invariablemente me recordaba la hermosa película de amor trágico: “Sweet November” (Dulce Noviembre), conmovedor largometraje interpretado magistralmente por la esplendorosa actriz Sudafricana Charlize Theron (7 de agosto de 1975), con el imponente actor Libanés Keanu Reeves (2 de septiembre de 1964), cerrando la terna, el inolvidable y flemático amigo gay de ella, el histrión Británico Jason Isaacs (6 de junio de 1963).

Efectivamente el onceavo mes de este místico e histórico al igual que doloroso año 2023, que termina en medio de dos guerras, será recordado particularmente por estas atrocidades, tristemente. Sin embargo, para el que teclea ha resultado especialmente aleccionador, por distintos aspectos variables que detallo a continuación Queridas Amigas, Apreciados Amigos, Admirados Lectores. Los primeros días del mes que titula esta columna estuve en la capital norteamericana, en el marco de los estudios para obtener el título como Diplomado sobre “Elecciones Presidenciales”, por la prestigiada institución académica: The George Washington University.

Previo a mi llegada recibí una solicitud de parte de la Embajada Mexicana en DC, para dialogar con un funcionario Consular del País de Uzbekistán, que estaría de visita - por primera vez - en la ciudad de Tijuana, con el ánimo de identificar presencia de sus paisanos en nuestro rincón de la patria. Muy agradecido por el alto honor de poder servir y sobre todo atender a posibles migrantes en trayectos, lo cite antes de las clases en la misma Universidad a primera hora del día 4 (día de San Carlos), resultó bastante sustancial la charla que tuvimos acordando reunirnos una semana después ya en mi ciudad natal.

El Cónsul Jamshid Mirzabaev de origen Uzbeco (así se auto denominan) estuvo de visita durante 72 horas en la capital mundial de la migración, como resulta nuestro punto peninsular, fue atendido por las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INAMI), al igual que por los funcionarios municipales y estatales responsables de la materia desde Tijuana, pasando por Tecate y terminando en la Capital Mexicali. Igualmente visitó también varios albergues y por supuesto estuvo en el famoso “BORDO”, donde nuestros hermanos y hermanas migrantes intentan el cruce fronterizo todos los días sin excepción y que afortunadamente muchos logran llegar con éxito “AL OTRO LADO”, eufemismo que se explica por sí solo.

De trato y maneras suaves, con inteligente atención realizó las preguntas necesarias y obtuvo las respuestas correctas, pero que para el escribiente fueron monumentalmente sorprendentes - así sucede regularmente cuando deja uno el tema por algunas semanas - aunque obvias y esperadas, ante el fenómeno migratorio que se genera en la región, ahora por la situación de Medio Oriente. En números redondos han llegado a Baja California en lo que va de este año, más de 10 mil (diez mil) ciudadanos de Uzbekistán, número que es superado por Rusos y Ucranianos, la mayoría ya en Los Estados Unidos de Norteamérica. Preocupado a la vez que contento, se regresó a su trabajo lleno de abrumadora información para reportar a su gobierno, que por cierto solo tiene una Embajada en todo el continente.

En lo personal, me encanta, francamente me fascina establecer relaciones, amistades sólidas y verdaderas con Embajadoras, Embajadores, Cónsules, en fin con diplomáticas y diplomáticos con los que me pueda sentar a trabajar para atender sus demandas, pero sobre todo aprender de otras culturas místicas, como la nuestra, y entablar lazos entrañables, para la posteridad con personas finas, educadas, corteses, además de serviciales, que para eso se preparan con inteligencia y superior profundidad.

Para terminar deseo obsequiarles tres nombres con los que seguiremos en la próxima entrega, porque para variar, ésta ya se alargó de más, cierro con sus eminencias la ilustre Mexicana Doña Marta Elena Federica Bárcena Coqui, el distinguido Mexicano Don Agustín Santiago Ignacio Gutierrez Canet y el titán Israelita Don Ido Aharoni Aronoff, con los que tuve el grandioso privilegio de convivir durante la segunda quincena del Noviembre de Diplomacia, dándome la pauta para ilusionadamente iniciar una nueva obra que llevará por título: EMBAJADORAS Y EMBAJADORES..... Obviamente continuará.

AÑORANZA:

Qué le depara el destino, el futuro, al majestuoso País de la Republica de Argentina, solo el tiempo lo dirá, lo que sí es más que evidente, es que por abrumadora mayoría votaron por un cambio de rumbo trascendental. Rezaré porque sea para bien de sus habitantes, por lo mucho que amo a su tierra, y especialmente por los amigos tan entrañables que me ha regalado a lo largo de los años... “VIVA ARGENTINA Y SU GENTE INCANDESCENTE”.

Hasta siempre, buen fin.