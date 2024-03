La ceremonia ( Tercera Parte )

"Mi vestido está roto"

- Emma Stone -

( Ganadora del Óscar como mejor actriz 2024 )

Evidentemente la Ceremonia de los premios OSCARS tiene múltiples aspectos, matices e infinidad de luminosos contrastes que la vuelven algo tan único como especial a partir del ojo analítico del auditorio televisivo, además por supuesto, de lo que cada uno disfruta de la incomparable celebración. A partir de la primera de estas entregas, sucedió una situación que atrajo poderosamente mi atención, la serie de comentarios obtenidos - algo recurrente con nuestras colaboraciones pero que en esta ocasión se ha desbordado afortunadamente - que les comparto a continuación, por cierto algunos muy originales, Queridas Amigas, Apreciados Amigos, Admirados Lectores. "¿Morita (no soy muy afectó a los apodos y menos a los diminutivos, pero los recibo eventualmente con mucho cariño dependiendo excepcionalmente del emisor como en este caso) sabes cuáles son los dos únicos casos en los que ambos protagonistas en una película - dama y caballero - obtuvieron el máximo galardón de la academia?", me preguntó mi querido amigo Jesús Ramírez Kirarte, hijo de la mayor promotora cultural de Baja California, mi admirada señora la célebre Doña Guadalupe Kirarte, a cuyo vástago todos y todas sus amistades en franca referencia a su elegante madre le decimos simplemente "El Kira", mi rápida e imprecisa respuesta no fue la correcta, a lo que llanamente preciso al que eventualmente también le digo compadre, "Estas equivocado Morita, te explico y revisa por favor, son: Jodie Foster y Anthony Hopkins, por "El Silencio de Los Inocentes" , además de Hellen Hunt y Jack Nicholson por

"Mejor Imposible", échale una buena investigada BRO", tenía toda la razón mi compadre Jesús, lo que desató un verdadero volcán en mi cabeza e inicie una larga investigación estadística que les obsequio en seguida, con algunos números alucinantes de la historia cinematográfica mundial. En la columna anterior destacamos las cifras de recaudación de las películas nominadas para la noche del 10 marzo de este 2024, en la que ninguna logró romper el récord establecido con anterioridad, aunque "Barbie" sorprendente, grata e inesperadamente fue la que más recaudo con 1,500 millones de dólares hasta la semana pasada, el listado es realmente increíble porque todas son cintas de ciencia ficción, que hicieron saltar las taquillas, lean al detalle los títulos, citados en miles de millones de dólares empezando con; Avatar 2´900, Avengers: Endgame 2´800, Avatar: The Way Of Water 2´300, Titanic 2´300 (la única de una historia real, además de conmovedoramente humana, de la producción, dirección e imaginación del magistral cineasta Don James Camerón, como la primera y la tercera), Star Wars: Episode VII 2´000, Avengers: Infinity War 2´000, Spider-Man: No Way Home 1´900, Jurassic World 1´900, The Lion King 1´700, The Avengers 1´500, difícil precisar si la mayor audiencia fue de niños o adultos, juzgue usted mejor, por favor. Jugando con los galardones me encontré con algunas curiosidades que les comparto como ejemplo, sabía usted que todos los participantes de la película de "Batman: El Caballero de la Noche", ahora que ganó Cillian Murphy su OSCAR, tienen un premio de La Academia, que incluye al protagonista Chistian Bale, al antagonista Heath Ledger (que lo obtuvo de forma póstuma, el único por esa cinta) y por supuesto los geniales intérpretes Gary Oldman, Michel Caine y Morgan Freeman. Antes de concluir esta entrega que para variar ya se alargó de más, cerrare con otras anecdóticas estadísticas para tratar de finalizar en la próxima entrega con los distintos y maravillosos discursos de aceptación de la mágica velada del décimo día del tercer mes del año, les dejo para terminar algunas referencias literalmente inalcanzables. Más de 3000 galardones se han entregado desde la 1ra edición celebrada el 15 de mayo del año 1929 que premió las mejores películas de los años 1927 y 1928 respectivamente, el sencillo acontecimiento

tuvo un costo de entrada de $ 5.00 US Dólares, acudieron apenas 270 personas, LA CEREMONIA transcurrió en menos de 20 minutos, presidida por el Titular de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Estados Unidos de Norteamérica, el legendario Don Douglas Fairbanks, la idea original y el padre de los premios fue Don Louis B. Mayer, fundador de la corporación MGM (METRO-GOLDWYN-MAYER) esa velada en particular es la única que no se trasmitió por radio o televisión. Con ánimo de cierre les obsequio un par de nombres místicos e inolvidables para terminar, lo que sin duda seguirá admirablemente con la larga estela de estrellas la próxima semana, el primero Don Walter E. Disney quien fue nominado en 59 ocasiones y obtuvo la inalcanzable cifra de 26 OSCARS, 4 de ellos Honorarios y Don John T. Williams que el pasado febrero cumplió 92 años que ha sido nominado 53 veces, recibiendo el galardón en 5 oportunidades, vaya números de los monumentales titanes de la creatividad.... Continuará

Hasta siempre, buen fin.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.