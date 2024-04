La ceremonia ( Quinta y última parte )

"¿ Se ha desmayado alguien aquí alguna vez ?,

porque creo que voy a ser la primera".

- PENÉLOPE CRUZ -

( Ganadora del ÓSCAR en 2009 )

Por instrucciones de mi amada GEMY, con esta colaboración cerraremos por lo pronto, este apasionante tema sobra LA CEREMONIA de la entrega de los premios OSCARS celebrada la inolvidable noche del pasado 10 de marzo y que nos obsequió una serie de remembranzas que nos permitieron sumergirnos en el sublime mundo de la cinematografía desde sus orígenes legendarios hasta su futuro luminoso como se vaticina, antes de concluir esta travesía, les dejo algunas alucinantes estadísticas, Queridas Amigas, Apreciados Amigos, Admirados Lectores. En la tercera columna (si no nos hicieron el grandísimo favor de leerla, la pueden encontrar al final de la presente) comentamos sobra la infinidad de información que recibimos al respecto de la celebración más vista del mundo del cine. Particularmente una precisión que nos regaló mi llamado compadre, el licenciado y "comunicólogo" Don Jesús Ramírez Kirarte, el simpático "KIRA", quien nos puntualizó al preguntarnos si teníamos claro quiénes eran las dos parejas premiadas por sus actuaciones como protagonistas, que al percibir nuestras dudas, nos informó con la claridad del agua que eran - como ya lo publicamos - Doña Jodie Foster y Don Anthony Hopkins por "El Silencio de los Inocentes", además de Doña Hellen Hunt y Don Jack Nicholson (LOS DONES I) por "Mejor Imposible", aunque se quedó corto mi compadre como leerán a continuación, puesto que son cinco maravillosas cintas más, con esta flamante característica. La primera fue la película "It Happened One Night", estrenada en 1934 con las actuaciones galardonadas de Doña Claudette

Colbert y Don Clark Gable. Para la segunda tuvieron que pasar más de cuatro décadas, puesto que se presentó en el año de 1975 con un tema tan novedoso como inverosímil titulada "One Flew Over the Cuckoo´s Nest", protagonizada por los laureados - otra vez, aunque en un futuro - Don Jack Nicholson y Doña Louis Fletcher. La tercera se estrenó en el año 1976 con el sugestivo título de "Network", con las actuaciones igualmente reconocidas de Doña Faye Dunaway y Don Peter Finch. La cuarta resulta "Coming Home" con los premiados Doña Jane Fonda y Don Jon Voight. Por último la quinta pareja fosforescente y "multipremiada" con las iniciales de Doña Katharine Hepburn y Don Henry Fonda, por la espléndida cinta "On Golden Pond" galardonada en 1981. Siete joyas universales en total con inolvidables actuaciones de los 14 histriones, 13 realmente si contabilizaron bien por la repetición del Señor Nicholson, por cierto les ruego me disculpen por la falta de traducción de los títulos, pero en la mayoría de los casos no son muy afortunados, por lo que prefiero dejar los originales. Por otra parte y antes de finalizar, les compartiré algunas estadísticas más que siguen creciendo, como ejemplo les dejo las siguientes. Primero las damas. Sabía usted que la dama con mayor número de OSCARS (4) es precisamente la gran señora señalada líneas arriba, Doña Katharine Hepburn, pero la que tiene mayor número de nominaciones (21) con 3 estatuillas recibidas es Doña Meryl Streep, al igual que Doña Ingrid Bergman y Doña Frances McDorman. Por otra parte los varones más destacados con 3 galardones obtenidos son: Don Walter Brennan, todos como actor secundario en antiguas cintas sobre el lejano oeste durante los años 30´s, el Incomparable Don Jack Nicholson (varias veces citado) ganando dos como protagonista y otro más como actor secundario y particularmente el brillante actor británico Don Daniel Day-Lewis, que los tres premios obtenidos los recibió como protagonista. Para concluir describiremos algunos curiosos números de las distintas audiencias, que en sentido contrario al crecimiento de la taquilla desde principios de este siglo la audiencia en LA CEREMONIA se a reducido de manera sensible. Desde el año 2000 y hasta el 2002 los televidentes sobrepasaban los 40 millones en disfrutar de la celebración, sin embargo esta disminuyó a 33

millones en el año 2003, subiendo nuevamente el siguiente año hasta prácticamente el 2007 que se mantuvo cercano a los previos 40 millones de espectadores hasta las últimas dos décadas que fue declinando cuando sorpresivamente disminuye en el año 2021 a la cifra menor de este siglo con apenas 10 millones de personas frente al televisor. Para fortuna de la industria nuevamente ha empezado a crecer el ánimo televisivo hasta llegar en este incandescente 2024 a un auditorio cercano a los 20 millones, los esfuerzos tendrán que redoblarse con seguridad, pero estoy plenamente convencido que las 10 polifacéticas e increíbles cintas que disfrutamos esta maravillosa temporada, estarán registradas en los anales de la historia del místico mundo del cine..... El Show debe continuar.

Hasta siempre, buen fin.