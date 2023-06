Historias de Baja California (XIV)

En la entrega anterior compartíamos el anecdotario electoral que se gestó en el año 1995 en nuestra tierra, donde el ganador de la elección para Gobernador, fue un mexicalense por adopción, llamado el “Caballero de la Política” (Realmente lo era en todos los sentidos) que firmaba como Don Héctor Terán Terán, distinguido y ejemplar miembro, como los de antes, del Partido Acción Nacional, PAN. Francamente desconozco las entrañas de la elección interna de ese partido, se supone que eran, y hablo en pasado, limpias, claras, por supuesto trasparentes, celebrando asambleas abiertas, ejemplares, hasta que llegó la onda “GRUPERA”, como la bautizó el Licenciado Ernesto Ruffo Appel, y todo cambio. Lo que sí recuerdo es que los miembros de ese instituto político, quedaron satisfechos con la selección y apoyaron fehacientemente a sus candidatos. Sin embargo, en esta entrega quiero referirme más bien a los que no ganaron, de los que yo formé parte, aprendiendo maravillosas lecciones de vida, más que de política, particularmente de un verdadero PROHOMBRE (CON MAYÚSCULAS), bautizado en vida con el nombre de Don René Treviño Arredondo, político excepcional, un hombre de gran clase personal, de una bella voz, extraordinario parlamentario, el mejor Alcalde de la historia de Tijuana, para muchos, incluyendo al escribiente. La forma como me involucré en el proceso electoral fue sinceramente muy curiosa, el que teclea tenía ansias de novillero en ese año en particular, repito era el 95´ del siglo pasado. Había conocido al Licenciado Treviño en 1983 cuando despachaba como Presidente Municipal, mi Papá me presentó con él después de un acto oficial en el Centro Cultural Tijuana, CECUT. Fue la primera vez que lo escuché dar un discurso y francamente me impresionó, ya comenté anteriormente que el primer Jefe de la Comuna que conocí fue el Licenciado Xicoténcatl Leyva

Mortera, que también era un excelente orador, con una mente prodigiosa, pero sin menoscabo de su personalidad, el punto que más llamaba mi atención era la voz de barítono de Don René. La curiosidad de mi participación, nació con una llamada telefónica, precisamente de Mexicali, el que me busco, era, es, mi querido y admirado amigo nacido en la capital de nuestra entidad, el reconocido industrial Don Mario García Franco, que al igual que un servidor, también tenía ansias de novillero, obviamente con mayor capacidad, experiencia, talento y recursos. Había sido dos veces Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación CANACINTRA en su Ciudad, además de Vicepresidente Nacional de la misma institución empresarial. Me dijo claro, fuerte y “golpeado”, como habla…… “Gordo, estas al tanto de lo que pretenden hacer los del PRI”, más preguntando que afirmando, le contesté que sí estaba enterado, que cómo le podía servir, firmemente me contestó, “Le voy a entrar y quiero que me ayudes como mi representante en Tijuana, de hecho en toda la costa, si puedes”, mi respuesta fue emocionadamente afirmativa, no sin antes precisarle que estaba en “chino” (así le decían en esa época) ganarles, colgando el auricular telefónico con una fuerte carcajada, no sin antes pactar una cita para vernos inmediatamente. Lo que pretendían hacer los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional era algo realmente innovador, sin ánimo de alargar mucho la crítica, solo puedo destacar, que sus miembros, particularmente los que se creían de más alto nivel, no estaban preparados para ese ejercicio, no tenían la vocación, ni mucho menos la intención democrática, la mayoría de ellos, nunca la tuvieron, ni la tendrán. Por otra parte el ejercicio fue muy colorido, participativo, fosforescente para muchos como yo, que intentábamos hacer nuestros “pininos” en la función pública, con ánimo de servir, como me enseñaron mis Padres, más que de servirse, realmente fue muy ilustrativo. No voy a mencionar, por lo pronto, a la más de una docena de participantes que se inscribieron con intenciones de lograr la candidatura Gubernamental, en esta ocasión únicamente citaré a los ya mencionados líneas arriba: Don René y Don Mario y particularmente al Licenciado Francisco Pérez Tejada, que era

Presidente Municipal de la Capital cachanilla que finalmente obtuvo la nominación, después de una serie de foros en todo el Estado, que fue como un Doctorado en política, que nos enseñó en menos de 30 días infinidad de actividades, como acciones para intentar más adelante una participación más importante. Sumando mi presencia inmediatamente al memorable equipo de quién fue seleccionado para competir por la Alcaldía de Tijuana, por segunda ocasión, cuyas iniciales mágicas, místicas e inolvidables eran RTA. En la próxima entrega les compartiré Queridas Amigas, Apreciados Amigos, Admirados Lectores, cómo se llevó a cabo y los detalles increíbles de su selección.... Continuará.

Hasta siempre, buen fin.