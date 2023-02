Historias de Baja California ( IV )

En mi segunda colaboración sobre este apasionante tema confesé mi perdido amor por la Trinidad, por las " trinidades ". La religiosa, presente de forma permanente dentro de mi corazón. La de la causalidad numérica de mi formación; 1942, el nacimiento de mi adorada Madre en Tijuana, Baja California; 1952, el surgimiento del Estado 29, nuestra entidad federativa y 1962, el año de mi nacimiento. Pues bien, hoy les contare de dos "trinidades" más, que contienen la esencia de nuestra propia integración, en la primera de ellas detallaré en las siguientes columnas; sobre la Tierra, el Turismo y la Migración ( más adelante abundaré sobre el epígrafe ), de la segunda, les narro con emoción a continuación. " Cómo esta mijo?? " grito estentóreamente en el repleto salón principal del bello Hotel " Rosarito ", obviamente el mejor de ese hermoso puerto, en pleno verano del año 1999. El lugar rebosaba de integrantes del Partido Revolucionario Institucional, faltaba poco menos de un año para la elección presidencial y la dirigencia estatal del PRI, logró convocar a más de medio millar de miembros, con el ánimo de escuchar la arenga del Líder Nacional del tricolor, recién designado, con la sana distancia ( el 5to durante su gestión presidencial ) por el Señor Presidente de la República Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, cuyo nombre con trabajo llegó a mi memoria, me refiero a José Antonio Gonzalez Fernández, el invitado principal. El del sonoro saludo apuntado líneas arriba, que me dirigió frente a la importante audiencia política presente, el Señor Licenciado don Milton Castellanos Everardo ( Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California 1971-1977, para muchos el mejor que hemos tenido ) siendo el destinatario el que esto teclea, Queridas Amigas,

Apreciados Amigos, Admirados Lectores. Apenas un año antes busqué la oportunidad de dialogar con su hijo, el hoy Doctor ( mi padrino ) Milton Castellanos Gout, con muchos cargos políticos en sus espaldas, particularmente el de Alcalde de Mexicali ( otra vez, para muchos, el mejor en el cargo ) que a la postre encabezaba en ese tiempo la Fundación Colosio a nivel estatal, lo que quería pedirle es que mi hiciera el honor de tomarme la protesta como Presidente de la misma organización priista a nivel municipal, su respuesta me dejo francamente atónito, por la generosidad implícita desde el punto de vista de la altura de miras y la visión de futuro que contenía un gran apoyo de corte y dimensión política, sencillamente me dijo con mucha claridad, " Querido Carlos, somos familia, nuestros respectivos lazos sanguíneos incluyen a los Castellanos, Los del Bosque, Los Montaño, Los Mora, Los Alvarez son además muy añejos, pero no seré yo quien te toma la protesta, te voy a traer a Tijuana y le va dar mucho gusto, al mejor padrino que puedes tener en nuestro estado, mi Padre don Milton ", qué tal para lecciones de oficio político. Antes de concluir deseo resaltar con un gran cariño al tercer miembro ( que recién me entero nació ya el cuarto de la dinastía ) de la Familia que he tenido el privilegio de tratar, apreciar y admirar, me refiero al Señor Licenciado Milton Castellanos García, que encierra por lo pronto la trinidad de LOS CASTELLANOS ( con mayúsculas ). Como he apuntado en ocasiones anteriores, en nuestra bendita, espléndida e inmaculada patria chica, la mayoría nos conocemos, antes de conocernos, porque los lazos consanguíneos, aunque seamos apenas una entidad con 71 años cumplidos, se van integrando de generación en generación, sin embargo, el día que escuché hablar por primera vez a Milton III, me hizo llorar de la emoción, para finalizar les obsequio las razones. Hace un poco más de dos lustros recibí una honrosa invitación, a la que inmediatamente confirmé mi asistencia y participación, los bajacalifornianos celebrarían el aniversario luctuoso del máximo jerarca de La Familia Castellanos, en el Teatro del Estado en la Capital. Los más de dos mil asientos se vieron desbordados por la gran convocatoria, tuve el enorme privilegio de ser incluido entre la gran descendencia. Al acudir puntual y revisar el programa al detalle, sentí un poco de aprensión por el gran compromiso que implicaba para el tercer orador la titánica tarea de discursar en medio de dos gigantes de la oratoria como son el Señor Licenciado don Praxedis Padilla y el Señor Ingeniero don Luis López Moctezuma, dos grandes oradores con más de medio siglo de experiencia, sin embargo lo mejor fue el final, sin menoscabo de los dos primeros presentadores, que lucieron geniales, pero, francamente Milton III, bordó una partitura magistral que llegó a la excelencia, de las mejores que he escuchado en mi vida en ese espacio que lucio radiante y pletórico, días de excepción de nuestra amada Península.

Añoranzas:

Soy un ferviente apasionado del fenómeno migratorio. Cuando leí ( antes de verla ) la multiplicidad de críticas de la última película del laureado Maestro don Alejandro González Iñárritu, que desató muchas lenguas, encogió algunos hombros y levanto varias cejas, jamás imaginé encontrar una proyección tan inmaculada de la migración. Francamente incomparable, felicito efusivamente al magistral realizador.

Hasta siempre, buen fin.