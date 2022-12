Historias de Baja California ( I )

Uno de los miembros más distinguidos de la Real Academia Española para el escribiente, al que más leo y admiro, resulta el escritor-periodista ( por no citar más aspectos del ejercicio de publicar ) Don Arturo Pérez-Reverte. Hace cerca de un año inició en sus publicaciones semanales, en todo el mundo de habla hispana, una serie que bautizó simplemente como: "Una historia de Europa" que va intercalando con los distintos temas que deliciosamente aborda cada fin de semana. El pasado sábado 30 de septiembre de este enamorado año 2022 gracias a mi GEMY, nos obsequio la historia numero XXXVI de lo que estoy seguro se convertirá en un libro más tarde que temprano, porque apenas llego a los siglos IX y X, donde su forma de expresión, redacción, desparpajo, su estilo disruptivo, raya en lo genial, por su simpatía y particularmente por la sencillez magistral con la que aborda la formación, consolidación, religiosidad y humanización del continente europeo. Sin ánimo de plagio (dicen que el que avisa no traiciona ) con la gran admiración llena de absoluto respeto que siento por el Maestro español Pérez-Reverte, con las consiguientes limitaciones en mi caso por mi breve calidad en el ejercicio de escribir, esta primera columna será una serie con intenciones similares a las de Don Arturo, donde hablare de la tierra que me vio nacer, sus personajes, sus leyendas, principalmente su historia, sus historias en las que he tenido oportunidad de participar, observar o tan solo conocer por referencias ancestrales. Intentaré describirles, Queridas Amigas, Apreciados Amigos, sobre los formadores y forjadores, pero también de los millones de vidas, de las varias generaciones desde su nacimiento como entidad federativa y los años previos a que esto sucediera.

Analizaremos las administraciones de los 17 Gobernantes Estatales ( algunas ya publicadas en artículos previos en el libro LOS DONES I, especialmente los más reconocidos por sus buenos resultados ) que hemos tenido desde que oficializaron formalmente el nombre del Estado Libre y Soberano de Baja California en el año 1952 del siglo pasado. De los 17 Gobernadores - 16 varones y 1 dama - he recibido la enorme fortuna, además del gran privilegio de haber tratado a 13, número cabalístico, como el de " La última cena ", previo a que la abandonara Judas, dejando solo 12 comensales encabezados por Jesucristo. De los 13 a dos los conocí después de que dejaron el cargo, a uno incluso lo llamaba " Padrino ", lo quise mucho y lo respete más, me trato invariablemente como familia y así lo sigo sintiendo con sus hijos y nietos. A los otros 11 titulares del ejecutivo estatal los conocí antes de que asumieran el cargo y viví plenamente sus distintos niveles de acercamiento al puesto, donde a la " Ortega y Gasset " fue el tiempo y la circunstancia lo que los llevó a ocupar la oficina principal del Centro de Gobierno en Mexicali. Por supuesto que no solo hablaremos de Gobernadores, también platicaremos de varios Alcaldes y Alcaldesas, Senadoras y Senadores, Legisladores en general tanto estatales como federales y algunos regidores y regidoras, igual que muchos funcionarios públicos que han dejado huella en nuestra bendita tierra. Para concluir deseo precisar que no solo recordaremos a políticos, lo haremos especialmente de hombres y mujeres de bien; empresarios, intelectuales, pintores, escultores, autores, artistas, actores, escritores, académicos, periodistas, maestros, religiosos, profesionistas, deportistas y ese largo etcétera de la riqueza humana que afortunadamente se desborda en Baja California, al igual que las instituciones tanto públicas como privadas que han hecho de nuestra Patria chica, la región que tanto amamos.... Obviamente continuará.

Hasta siempre, buen fin.