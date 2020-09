La semana del 25 al 29 de Mayo fue particularmente activa en el estudio y análisis del fenómeno migratorio en nuestra entidad. No tenía duda que la visita de distinguidas personalidades expertos en la materia, propondría y generaría corolarios altamente gratificantes. Lo que jamás imagine fue que al entrar al “Rivoli” la mañana del martes previo, se desplegaría la oportunidad de ser presentado con la excelente promotora de esta magnífica convocatoria, la Titular de la UNESCO en nuestro País Doña Nuria Sanz Gallego. En el marco del “Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Dialogo y el Desarrollo”, se llevó a cabo el Foro Migración y Cultura 2015, auspiciado por la Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) bajo la promoción y liderazgo de Doña Nuria, quien convoco a Instituciones como CONACULTA, COLEF, CEAM, CNDH, UNAM, PNUD y CEART, quienes trabajaron arduamente para lograr los esplendidos resultados, gracias a la excelente disposición de los amables anfitriones; Dr. Tonatiuh Guillen López, Lic. Pedro Ochoa Palacio y el Lic. José Aguirre Lomelí, contado además con eruditos como el –Maestro de todos– Dr. Jorge Bustamante Fernández, el Subsecretario para América del Norte de la Cancillería Dr. Sergio Alcocer Martínez y la Presidenta de la Comisión de Migración de la Cámara Baja, Diputada Doña Amalia García, entre infinidad de especialistas y conocedores. La real esencia y el espíritu creativo que motivaron las acciones constantes y la dinámica ejemplar fue de la propia Doctora Sanz, que con su estilo personal pleno de clase, con una sonrisa permanente y desbordante de elegancia natural, nos condujo a los participantes de forma magistral, sosteniendo un nivel de convivencia y dialogo que se asemeja en mucho al impulso de actividades sustentadas en las máximas representaciones de la ONU y la OEA, donde participa intensamente como un miembro activo, dando muestra indisoluble de un ejercicio por demás profesional que abarca más de 3 décadas en el estudio y análisis de la riqueza de los contenidos humanistas desde su natal España. Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, se gradúa con matrícula de Honor donde obtiene también el Doctorado en Prehistoria, ha laborado y ejecutado su versatilidad en la Fundación José Ortega y Gasset, la Universidad Internacional SEK y la Universidad Luigi Bocconi en Milán, Italia entre muchas otras, siendo además reconocida por el Gobierno Español como Profesional Destacada ante el Consejo de Europa. Su particular estilo, nos guio varios días de la mano, por una ruta que se convirtió en entrañable, gracias a su encanto y simpatía, desplegando su talento para hacernos sentir privilegiados integrantes de un solo propósito, de un solo fin, para servir e ilustrar bajo su extraordinario desempeño, dando catedra de conducción y disposición a la apertura total, sin menoscabo de cualidades, donde el reconocimiento al libre pensamiento y al principio de la diversidad, tienen cabida plena y cabal. Doña Nuria Sanz Gallego, seguramente volverá a nuestra tierra muy pronto, se despidió con infinitas ganas de hacerlo, sus últimas palabras de sentido agradecimiento encierran un “hasta pronto” sincero y franco, con la satisfacción del deber cumplido por la meta alcanzada, que para concluir me permito trascribir respetuosamente; “Don Carlos, gracias por todo, estoy y me voy muy feliz por el desarrollo y resultado de las jornadas, nos veremos muy pronto!, le dejo un fuerte abrazo”.

Hasta siempre, buen fin.