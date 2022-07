¿Una corcholata en problemas?

Claudia Sheinbaum ha sido acusada en repetidas ocasiones por el uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada (2019), la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido por la revocación de mandato (abril, 2022), el incumplimiento de medidas cautelares en tutela preventiva que le fueron impuestas por el INE (abril, 2022), la promoción de obras públicas durante la veda electoral (abril, 2022) y la comisión de actos anticipados de campaña con miras al 2024 (junio, 2022), más las que se acumulen en los próximos meses.

La corcholata favorita del presidente López Obrador es congruente con la estrategia y tácticas que empleó su jefe para obtener el triunfo en el 2018. Es evidente que caminar como un equilibrista en la línea que separa la legalidad de la ilegalidad es lo suyo.

El INE prohibió emitió medidas cautelares preventivas para quienes ya habían actuado fuera de la ley como la jefa de gobierno en el proceso de revocación de mandato y, a pesar de ello, la Dra. Sheinbaum, queriéndose pasar de lista, publicó en sus redes sociales el mensaje “Los invito a participar en eso que me prohibieron hablar”.

Por lo que no extraña que, el 29 de junio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que varias de las quejas y denuncias contra la Jefa de Gobierno eran procedentes y remitió la sentencia al Congreso Local para que procediera en consecuencia, iniciara la investigación correspondiente ante la posible comisión de faltas administrativas y, en su caso, la sancionara. Asimismo, ordenó que era válido que el INE continuara con las pesquisas en su contra por participar en actos anticipados de campaña.

Realmente, ¿la corcholata está en problemas? La responsabilidad administrativa en su contra es muy probable -no imposible- que no prospere debido a que la mayoría morenista es suficiente para evitar cualquier sanción, pero en una de las sentencia relacionada con el desplegado de los gobernadores apoyando al presidente en el proceso de revocación se solicitó a las autoridades que analizarán la posibilidad de suspender los requisitos de elegibilidad, con base en la causal de no contar con un modo honesto de vivir, a cualquier aspirante a un cargo popular que haya transgredido gravemente lo dispuesto en la Constitución.

En 2019, el Tribunal ordenó al Instituto Electoral de la Ciudad de México iniciar un procedimiento administrativo sancionador en contra de la Dra. Sheinbaum sin mayores consecuencias jurídicas y eso es lo esperable que suceda en cualquier falta que cometa. Ella sigue la consigna de su jefe “no me vengan con eso de que la ley es la ley” y que ésta se hizo para respetarla. En este flanco de la batalla por la sucesión presidencial está tranquila.

Con la misma estrategia de simulación opera Mario Delgado, presidente de Morena, quien los fines de semana organiza actos anticipados de campaña, que para él son asambleas informativas con un bajo riesgo de ser sancionado o bajo el supuesto de que si fuera castigado el daño derivado de la sanción sería menor al provecho obtendría por el aprovechamiento de un espacio político vacío.ñ y con ello posicionar a sus aspirantes presidenciales. La marrullería en su máxima expresión.

Lo que si preocupa en los cuarteles de la campaña morenista instalados en el Palacio Nacional es que la más reciente encuesta de El Financiero desnuda a Sheinbaum como una política que tiene como único mérito ser cercana al presidente (22-06-22), que se infiere del hecho que en la Ciudad de México la alianza opositora (PAN-PRI-PRD) supera en preferencias electorales a Morena.

Además, a pesar de que la Dra. Sheinbaum se ponga casco y vaya a supervisar los trabajos de reforzamiento de la linea 12 del metro para mostrar su empatía con la población afectada por su colapso, los gritos de “¡rateros! y ¡se va a caer!” (El Proceso, 6-07-22) no se pudieron acallar y seguramente se intensificarán conforme se acerque el momento de decidir la candidatura de Morena.

El chaleco guinda de Morena, que usa en actos oficiales, no será suficiente para protegerla políticamente de los 26 muertos más de 100 heridos y la falta de servicio de transporte colectivo masivo a Iztapalapa y Tláhuac, que son dos de las alcaldías con mayores niveles de pobreza y donde sumadas viven más de 2,2 millones de personas.

Las corcholatas están en el aire, ya fueron destapadas y en plena campaña, aunque la ley lo prohíba. Hoy sólo estamos en la espera de la encuesta dirigida para que el resurgido gran elector del palacio nacional determine quien será el coordinador de la defensa del voto nacional para iniciar ilegalmente la promoción de su candidato presidencial del 2024. Al tiempo.





Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales

Investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales