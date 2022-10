¿Y su explicación, presidente?

Hace exactamente dos meses, el presidente de México prometió que escribiría y publicaría una carta con una explicación puntual sobre de dónde vino el dinero que recibió su hermano Pío López Obrador, y a dónde fue a parar.

Han pasado dos meses y el Presidente no ha cumplido su promesa. Por el contrario, la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales exoneró al hermano del primer mandatario. Esa Fiscalía es encabezada por José Agustín Ortiz Pinchetti, militante de Morena, uno de los mejores amigos de Andrés Manuel López Obrador y secretario de Gobierno de la Ciudad de México cuando el actual presidente de México era jefe de Gobierno.

El descaro no puede ser mayor. Bueno, sí:

1.- Pío concedió una entrevista a la revista Expansión. En ella acepta que utilizó el dinero para organizar mítines en favor de su hermano. Dado que nunca fue declarado este recurso al Instituto Nacional Electoral, esto constituye un delito. Queda claro que nadie lo va a perseguir.

2.- El fiscal Ortiz Pinchetti recién declaró a Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula que el caso se hubiera cerrado de volada, pero que Pío enredó el asunto al dar esa entrevista a Expansión. Dijo el fiscal: “El asunto hubiera terminado rápido de no ser porque una de las partes muy significativa (Pío) enredó el asunto terriblemente haciendo declaraciones inoportunas a la prensa, a una revista, y confesó ahí que sí había obtenido dinero”. Esto es la escandalosa admisión de que hubo toda una operación de Estado para desaparecer el caso, y que el propio hermano del presidente de México complicó el carpetazo.

3.- Pío admitió en ese mismo espacio que “el actuar de la Fiscalía me parece muy raro, y me parece que obedece a que se está protegiendo a alguien, ¿a quién? no lo sé, pero a mí no”. Esta es una confesión tácita de cómo se está manipulando la investigación para proteger a Andrés Manuel López Obrador. Ese es el gran objetivo final: que el presidente no tenga que rendir cuentas sobre el dinero ilícito que durante tanto tiempo le llegó a manos llenas.

Hay que recordar que en los videos, tanto Pío como Martín (el otro hermano de AMLO que también aparece recibiendo cash a escondidas) dicen que los recursos son para Andrés Manuel.

Hace dos meses, en la conferencia mañanera en la que prometió publicar la carta en la que iba a explicar a la Fiscalía el dinero de Pío, dijo que no acudiría a declarar ante el ministerio público, pero sí enviaría ese texto.

No lo ha hecho. En el transcurso de estos dos meses, apareció el emblemático libro que le dejó un estigma político indeleble: López Obrador es el “rey del cash”:

No puede explicar de qué vivió tantos años sin trabajar, no puede explicar de dónde salió el dinero para hacer tantas campañas, no puede explicar cómo sus hijos se dan vida de millonarios. No puede explicar nada. Por eso calla y apuesta a que con el tiempo se nos olvide.

SACIAMORBOS

Mañana, lo prometido: las sucias relaciones de la corcholata favorita de Coahuila.