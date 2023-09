Piratería ideológica

Si Peña Nieto se mete en la elección presidencial de 2018 para descarrilar a tu principal rival y allanarte el camino, entonces Peña Nieto no se metió en la elección presidencial y es un demócrata.

Si alguien que trabajó para Genaro García Luna es nombrado candidato de Morena a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, entonces no hay problema con que haya trabajado para García Luna. Hay problema si lo emplea la Suprema Corte.

Si te plagias una tesis entera —copias un libro entero, pues— entonces no es plagio, es error de juventud. Plagio, lo que se dice plagio, es copiar diez párrafos.

Si baja la pobreza en la medición del Coneval, está bien. Si en la misma medición, la pobreza extrema aumentó, entonces está mal la medición, pero solo en esa parte.

Si retiran el Nivel 1 de seguridad aérea, es una hipocresía porque en tiempos de Calderón y García Luna pasaba todo tipo de actividad criminal en el aeropuerto y tenían el Nivel 1. Si te devuelven el Nivel 1 y hay balaceras en el aeropuerto al grado que los pasajeros tienen que ponerse pecho tierra, no pasa nada, porque la seguridad aérea tiene que ver con lo que sucede en el cielo con los aviones, no en la tierra con las terminales.

Si los padres de Ayotzinapa reclaman a Peña Nieto que no hay avances en el caso de la desaparición de sus hijos, entonces no hay avances en el caso y reina la impunidad. Si los padres de Ayotzinapa reclaman a López Obrador que no hay avances en el caso de la desaparición de sus hijos, no es cierto, porque sí hay avances.

Si Fox de presidente habla maravillas de Felipe Calderón y ataca a AMLO, es fraude electoral porque se está metiendo en las elecciones. Si AMLO habla maravillas de Claudia Sheinbaum y ataca a Xóchitl Gálvez, es ejercer su libertad de expresión y no se está metiendo en las elecciones.

Si alguien nació en una comunidad indígena de Hidalgo pero es de oposición, no es realmente indígena. Más indígena es el que recibió un bastón de mando de los pueblos originarios y sin pedirles autorización se lo dio a alguien más, generando su enojo.

Si hay 27 mil asesinatos al año, el país es un baño de sangre por culpa de Calderón. Si hay 36 mil asesinatos al año, estamos combatiendo las causas de la inseguridad.

Si hay abasto de 99% de medicamentos, el sistema de salud está colapsado y así nos lo entregaron. Si pasaste de 3 millones de recetas no surtidas a 24 millones, estamos camino a tener un sistema de salud como en Dinamarca.

Estas son sólo algunas de las joyas que nos ha regalado el Presidente durante los últimos meses. Pero su apuesta nunca ha sido a ganar la argumentación o permitir que se impongan la lógica o las evidencias. Por eso puede decir todo esto con absoluto desparpajo.