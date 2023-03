Pastelazo en Toluca

Ha sido un éxito de taquilla en todo el mundo una puesta en escena que en español se titula “La obra que sale mal”: un grupo de teatro tiene todo ensayado, pero desde el primer minuto en que se abre el telón y entra la música a destiempo, todo es un enredo que termina con el colapso de la escenografía y la conversión de un emocionante thriller en una comedia involuntaria. Así el episodio de Juan Zepeda-Movimiento Ciudadano y la alianza PRI-PAN-PRD en el Estado de México.

Desde el otoño del año pasado todo estaba amarrado: Juan Zepeda se retiraría de la contienda, MC no postularía candidato, y a cambio, la alianza le daría el control del corredor Neza-Ecatepec, que es mucho más que un par de municipios: implican 1.7 millones de habitantes (equivalen a Quintana Roo) con un presupuesto global que ronda los 10 mil millones de pesos.

La obra de teatro estaba ensayada… pero salió todo mal:

Zepeda se retiró de la contienda, pero no tuvo sabor a declinación: el comunicado de anuncio de MC acusa al PRI de aliarse con Morena y de haber entregado el Estado de México a cambio de Coahuila. PRIMOR, les dice.

La actitud del gobernador Del Mazo abona a esta narrativa: al primer reclamo del coordinador de campaña de Delfina Gómez sobre el papel del vocero del gobierno mexiquense, lo corrió. Como si López Obrador no se metiera en la campaña. Si Del Mazo no ha entregado el estado, es mala estrategia que eso parezca.

Circuló que el mandamás del PAN mexiquense, Enrique Vargas, estuvo buscando apoyo morenista para ser líder del Congreso local. Si el gobernador (cabeza del PRI estatal) titubea, Vargas (cabeza del PAN) titubea más.

La candidata de la alianza PAN-PRI-PRD, Alejandra Del Moral, publicó un video descafeinado que no supo a celebración tras el anuncio de Juan Zepeda.

Si MC se retiró de las dos elecciones a gobernador es porque no fue capaz de construir candidaturas atractivas. Su comunicado explora una óptica creativa: nos salimos para que no nos acusen de dividir el voto, de ser comparsa. La realidad es que MC está muy abajo en las encuestas. Si trajeran 20% no estarían saliéndose de nada. En Edomex, Zepeda no hizo campaña. Él y su gente operaron desde un inicio a favor de Alejandra Del Moral.

El cálculo priista es que 8 de cada 10 votantes de Zepeda se pasarán a Alejandra del Moral y sólo 2 se irán con Delfina Gómez. No todas las encuestas coinciden con estos datos.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, contraatacó a MC: cobardes, les dicta Morena, no tienen valor…

Así que parece que por un lado va el gobernador y por otro la dirigencia nacional del PRI. Así como por un lado va Zepeda y por otro la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano.

Como en la comedia de pastelazos: el betún termina estrellado en la cara equivocada.