El gobierno tiene un boquete presupuestal de 200 mil millones

Ahogado en la autocomplacencia, el gobierno del presidente López Obrador no ha querido alertar sobre un boquete de 200 mil millones de pesos que ya existe en el presupuesto público. Este boquete tiene dos responsables centrales: el gobierno y la pandemia. La pandemia porque acarreó una crisis económica; y el gobierno porque no quiso escuchar las advertencias de que Pemex no produciría tanto petróleo como se prometió y porque malgastó desde el año pasado todos los ahorros que tenía en el presupuesto.

¿Cómo se formó el boquete? Aquí va la explicación:

Cada año, la Secretaría de Hacienda elabora un documento importantísimo llamado Criterios Generales de Política Económica. En él explica cómo se elaboran los cálculos de ingresos y egresos de la federación. En especial, destaca el cálculo de los ingresos petroleros, es decir, cuánto dinero le va a entrar al gobierno gracias a Pemex. Y eso se basa en calcular cuánto se va a producir y exportar de petróleo, a qué precio en dólares, y cuál será el tipo de cambio para convertirlos a pesos.

Para el 2020 entre Hacienda y el Congreso calcularon un precio de 49 dólares por barril, una producción de 1 millón 951 mil barriles al día y un tipo de cambio de 19.90 pesos por dólar en promedio durante todo el año. De esta forma, el gobierno estimaba tener ingresos petroleros por casi 700 mil millones de pesos.

Si le atina a sus pronósticos de producción, exportación y tipo de cambio, todo sale bien. Pero si por ejemplo, el precio del petróleo es un dólar más barato que lo pronosticado, pues ya hay un boquete de 20 mil millones de pesos. Si se producen 100 mil barriles menos al día, se dejan de percibir casi 40 mil millones de pesos al año. Si el dólar baja un peso, también se pierden unos 40 mil millones.

Para mala fortuna del obradorismo, pues eso sucedió.

Está por cerrar el año y de acuerdo con lo reportado por Pemex en sus indicadores petroleros más recientes la producción promedio a octubre se ubica en 1 millón 917 mil barriles, cerca de 34 mil barriles menos de lo esperado. Además, el precio de la mezcla mexicana de exportación ha sido de 34.22 dólares por barril, es decir, casi 15 dólares menos de lo presupuestado. Y de pilón, el tipo de cambio promedio del año se ubica en 21.5 pesos por dólar.

De esta forma es posible afirmar que de mantenerse las condiciones previamente descritas los ingresos petroleros en 2020 serían de solo 515 mil millones de pesos. Es decir, este año se abriría un boquete presupuestal de casi 200 mil millones de pesos.

La buena: por si caían los ingresos petroleros, el gobierno compró un seguro. La mala: como quiso ahorrar por la austeridad, sólo aseguró un pedacito. Así que en vez de que ese seguro cubra los 200 mil millones de pesos de boquete, se estima que cubra solo unos 50 mil millones. Es decir, quedan 150 mil millones de boquete.

Es cierto que para los ingresos presupuestales hubo 70 mil millones más pero también hubo 140 mil millones de pesos menos en el fondo petrolero. Haciendo el saldo final, y tomando en cuenta todo el dinero que recaudaron de las grandes empresas que debían impuestos, sigue saliendo un boquete de unos 200 mil millones de pesos. Vaya problema.