Con diferencia de un solo día, este fin de semana el Zócalo de la Ciudad de México presenció el acto más feminista y el acto más machista. Uno el sábado y otro el domingo. Uno, la megamarcha del 8M y otro, el grosero desplante de cuatro hombres con un enorme poder político en México a la primera mujer que ocupa la Presidencia del país.

Adán Augusto López, Andy López Beltrán, Ricardo Monreal y Manuel Velasco, en la primera fila del mitin en el zócalo, le daban la espalda a la presidenta cuando ella entró al acto y caminaba hacia el templete.

No creo que haya sido deliberado. Pero sí creo que es una muestra más de que a este grupito, la doctora Sheinbaum no les impone.

La presidenta lleva meses tratando de desmentir que estos desafíos a su poder y a su investidura sean reales. Ahora no hubo margen. Sucedió a la vista de todos, con zócalo lleno.

Y además fue evidente que la presidenta se molestó con la desatención. Por obvias razones no lo va a reconocer, pero basta ver su gesto y su reacción cuando camina frente a ellos y ellos le están dando la espalda para tomarse una foto… sin ella. El enojo de la mandataria se exhibe aún más cuando todos los de la foto tienen que salir a tuitear sus disculpas.

Un episodio así no le sucedió nunca a López Obrador. Todos en su grey estaban atentos al paso del mandatario: dónde estaba, con quién venía, a quién se paraba a saludar, a quién le sonreía, con quién era frío. Nadie se atrevía a equivocarse porque además van al zócalo con un solo trabajo: saludar. Saludar y aplaudir.

Que la presidenta no les imponga, que no la vean para arriba como sí veían a AMLO, vuelve a apuntar a que el movimiento en el poder no está unido aunque acarreen a cien mil para demostrar lo contrario, que están jugando venciditas en la élite y que la más eficaz oposición está adentro del mismo partido: fueron ellos los que lograron que lo más recordado del mitin en el zócalo fuera el desplante de la foto y no alguna frase del discurso oficial.

La presidenta ha sido en extremo serena y tolerante frente a los desplantes de este grupito. La CNDH, la ley antinepotismo, ahora esto. Ninguno tiene la “cola corta” como para navegar con esa soberbia. Yo no sé cuánto tiempo va a seguir aguantando la doctora Sheinbaum que este puñado de machitos la siga desafiando así. Por si fuera poco, se sabe que no le caen bien y cuando se refiere a ellos se le transparenta el desagrado (excepto a Andy). Te lo dice cualquiera del círculo íntimo de la doctora. Es casi del conocimiento público en los pasillos de Palacio Nacional.

Así que en muchos lados se están frotando las manos.

SACIAMORBOS

Si en este país hubiera pudor político, ya alguien en el gobierno de Jalisco habría presentado su renuncia por el dramático y patético caso del campo de exterminio del CJNG. Lo incautaron, pero resulta que como estaba grande (no se ve eso en las fotos) no se dieron cuenta de que había hornos crematorios. Y tampoco se dieron cuenta de que con todo y que estaba incautado, los criminales regresaron a trabajar a su campo de exterminio como si nada. Escandaloso. ¿De verdad nadie va a caer por esto?

